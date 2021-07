Obtenez un repas gratuit du mardi et des offres de poulet frit

Obtenez un repas Chipotle gratuit mardi avec une offre gratuite d’achat d’un produit le 6 juillet pour vous faire vacciner contre la COVID.

La Journée nationale du poulet frit 2021 est mardi. Trouvez des offres chez Burger King, KFC, McDonald’s et plus encore.

7-Eleven offre des boissons Slurpee gratuites tout au long du mois de juillet pour célébrer son anniversaire.

Chipotle Mexican Grill est la dernière entreprise à offrir une incitation pour obtenir le vaccin COVID-19.

La chaîne de restauration rapide offrira des entrées gratuites à l’achat d’une entrée, mardi de 15 h à la fermeture dans les restaurants participants à l’échelle nationale avec l’achat d’une entrée.

« En tant que fier participant au Mois national d’action pour les vaccinations, nous encourageons nos fans à offrir à leurs amis du Chipotle gratuitement en guise de récompense pour se faire vacciner », a déclaré Chris Brandt, directeur marketing de Chipotle, dans un communiqué.

Mardi est également la Journée nationale du poulet frit et les restaurants à travers le pays célèbrent avec des offres malgré la pénurie actuelle de poulet.

► Rappel de poulet 2021 :Walmart, Publix, Wegmans parmi les magasins qui vendaient des produits de poulet Tyson rappelés pour un risque possible de listériose

►Économisez mieux, dépensez mieux : Des astuces et des conseils d’argent livrés directement dans votre boîte de réception. Inscrivez-vous ici

Mais il n’est pas nécessaire de montrer une preuve de vaccination pour obtenir l’accord Chipotle, a confirmé la chaîne à USA TODAY. Pour obtenir l’offre, dites au caissier « Friends BOGO » à la caisse.

Selon les petits caractères, il y a une limite de deux articles gratuits par client et chaque article gratuit nécessite un achat. Cette promotion s’applique uniquement aux commandes au restaurant et n’est pas valable pour les commandes en ligne ou sur les applications mobiles.

Il y a un coût supplémentaire pour le guacamole, le queso blanco, les protéines supplémentaires et d’autres compléments premium.

Le cadeau de Chipotle intervient alors que les autorités cherchent des moyens de convaincre les retardataires de la vaccination de franchir le pas. Les défenseurs disent que les incitations peuvent aider certaines personnes à surmonter leurs hésitations.

Krispy Kreme a été la première chaîne nationale à offrir une incitation pour obtenir le vaccin et l’offre de l’entreprise d’un beignet glacé gratuit se poursuit jusqu’à la fin de 2021. Les consommateurs doivent présenter une carte de vaccination COVID-19 valide pour obtenir le cadeau.

Offres du jour du poulet frit, cadeaux

Voici les rabais et offres disponibles le mardi 6 juillet dans les succursales participantes. Les offres peuvent varier et la plupart des horaires sont offerts jusqu’à épuisement des stocks. Par mesure de sécurité, vérifiez toujours auprès de votre emplacement le plus proche avant de partir. En outre, certains nécessiteront que vous ayez une application de restaurant ou que vous soyez inscrit aux e-mails.

7 onze: Les membres du programme de fidélité de la chaîne de dépanneurs obtiennent un Slurpee gratuit à tout moment en juillet. Un par client.

Burger King: Le nouveau sandwich au poulet de la chaîne, le Ch’King, est à 2,99 $ mardi avec une offre sur l’application et le site Web.

Poussin-Fil-A : Gagnez des récompenses pour de la nourriture gratuite avec le programme de fidélité de la chaîne.

Poulet de l’église : Trouvez des coupons sur Churchs.com/coupons.

Poussin d’or : Pour une durée limitée seulement, obtenez une offre pour 6 $, qui comprend trois Golden Tenders, un petit pain frais, votre choix d’accompagnement et une boisson de 30 onces.

KFC : Obtenez 3 $ de rabais sur un achat minimum de 15 $ lorsque vous incluez une boisson Pepsi ou Diet Pepsi sur les commandes passées via DoorDash Tuesday.

McDonalds: Vérifiez l’application de la chaîne de restauration rapide pour les coupons et les cadeaux.

PDQ : Gagnez des points et des récompenses grâce au programme de fidélité de la chaîne.

Popeyes : La chaîne de poulets propose une promotion «Summer Road Trip» jusqu’au 8 juillet avec des offres et des prix numériques quotidiens. Visitez une destination virtuelle quotidiennement sur l’application Popeyes ou sur Popeyes.com/roadtrip pour débloquer des prix. Enregistrez-vous mardi pour dévoiler l’offre numérique quotidienne et la chance de gagner le grand prix de 50 000 $. De plus, avec le nouveau programme de fidélité de la chaîne, Popeyes Rewards, obtenez 100 points bonus sur les achats de repas en famille.

Taco John’s : Faites un achat mardi et obtenez un taco au poulet frit gratuit avec une offre dans l’application de la chaîne. Les clients qui ont déjà l’application verront le coupon dans leur onglet Offres.

Wendy : Trouvez des offres sur l’application et le programme de fidélité de la chaîne. Jusqu’au 31 juillet, il existe une offre pour un petit Frosty-ccino ou un café gratuit à l’achat via une offre exclusive intégrée à l’application. Le 8 juillet, Wendy’s offrira un Dave’s Single gratuit avec achat via une offre d’application pour le premier anniversaire de son programme de récompenses.

Château Blanc: Avec un coupon affiché sur le site Web de la chaîne, achetez un curseur de poulet croustillant, un curseur de poulet ou un curseur de poulet et de gaufres et obtenez-en un deuxième gratuitement le mardi. L’offre est disponible à emporter ou sur place.

Marché des aliments complets : Ce n’est pas une offre pour la Journée du poulet frit, mais mercredi, la chaîne d’épiceries lance sa promotion de la Journée nationale de la crème glacée. Du 7 au 20 juillet, obtenez 35 % de rabais sur toutes les crèmes glacées et friandises glacées et les membres Prime économisent 10 % supplémentaires.

Plus d’offres : Les entreprises locales et les chaînes régionales peuvent également proposer des offres spéciales pour le Fried Chicken Day. L’un des moyens les plus simples de le savoir est de consulter les réseaux sociaux des restaurants.

► 7-Eleven Slurpee gratuit :Les Slurpees gratuits reviennent en juillet, mais vous devez être membre des récompenses

Contribution : Nathan Bomey, USA TODAY

Suivez la journaliste de USA TODAY Kelly Tyko sur Twitter : @KellyTyko. Pour plus de conseils et d’offres d’achat, rejoignez-nous sur notre groupe Facebook Shopping Ninjas.