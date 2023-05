Obtenez un pistolet de massage Hyperice remis à neuf à partir de 60 $

Pistolets de massage sont un excellent moyen de garder votre corps en bonne forme. Ces appareils astucieux peuvent aider à soulager les muscles endoloris grâce à thérapie par percussion. Et ils ne sont pas seulement destinés à la récupération après l’entraînement. Bien qu’ils aident certainement après une séance d’exercice intense, ils peuvent également être bénéfiques pour les personnes qui sont souvent debout ou qui ont un travail de bureau qui ne permet pas une bonne quantité de mouvement tout au long de la journée.

En ce moment, vous pouvez économiser gros sur le reconditionné en usine Pistolets de massage Hyperice et autres dispositifs de récupération à Woot. Les articles remis à neuf peuvent vous faire économiser de l’argent par rapport à l’achat de nouveaux articles, et les articles reconditionnés en usine sont les meilleurs produits d’occasion que vous puissiez obtenir. Chaque article a été inspecté et remis en parfait état de fonctionnement. De plus, chaque appareil Hyperice en vente est accompagné d’une garantie du fabricant, au cas où. Ces offres sont disponibles jusqu’au 30 mai jusqu’à épuisement des stocks – cependant, certains appareils ont déjà commencé à se vendre, nous vous suggérons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Le Hyperice Hypervolt Go a marqué une place dans notre tour d’horizon meilleurs pistolets de massage à petit budget pour fournir un soulagement musculaire sérieux. Il s’agit d’un pistolet de massage de taille moyenne à trois vitesses, et il est livré avec deux têtes de fixation différentes pour cibler différents groupes musculaires. Il est disponible pour seulement 60 $ en ce moment, ce qui en fait le modèle le plus économique de cette vente.

Si vous voulez un pistolet de massage pleine grandeur qui reste léger, consultez le Hyperice Hypervolt Bluetooth. À 110 $, il s’agit d’un masseur solide doté de cinq têtes de fixation interchangeables, de trois vitesses variables, d’une autonomie allant jusqu’à trois heures par charge et d’une connexion à l’application Hyperice via Bluetooth pour chronométrer vos séances, contrôler la vitesse de votre masseur, etc.

Ou pour 10 $ de plus, vous pouvez saisir le Hypervolt Plus. Comme le pistolet de massage ci-dessus, il peut se connecter à une application sur votre smartphone afin que votre appareil puisse exécuter une routine, changeant automatiquement de vitesse lorsque vous en avez besoin, et il est livré avec cinq têtes de fixation interchangeables. Il est 30 % plus puissant que le modèle d’origine et dispose d’un moteur sans balais à couple élevé de 90 watts. Comme les autres, ce masseur a également trois niveaux de vitesse et fonctionnera jusqu’à deux heures et demie par charge. Son capteur de pression vous donne une indication numérique de la pression que vous appliquez.

Si vous essayez de lutter contre l’inflammation et les douleurs musculaires, consultez le Hyperice X Genou. Il s’agit d’un appareil de thérapie de contraste pour votre genou qui peut fournir des températures chaudes ou froides sans aucun cordon afin que vous puissiez le porter en déplacement. Avec une autonomie de batterie allant jusqu’à 90 minutes, vous pouvez le porter à la maison depuis la salle de sport, faire des courses ou partout où vous pourriez avoir besoin de voyager. Il est réduit à seulement 240 $ chez Woot, vous permettant d’économiser 159 $ sur le Amazone prix d’un modèle neuf.