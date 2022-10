Obtenez un Oral-B iO9 pour un tiers du RRP

Nous avons repéré une offre vraiment fantastique sur l’Oral-B iO Series 9. C’était jusqu’à récemment la brosse à dents phare d’Oral-B, avec un RRP de 500 £. Mais vous pouvez l’obtenir pour un peu plus d’un tiers de ce prix aujourd’hui.

Les prix des brosses à dents électriques au Royaume-Uni sont fous. Les brosses ont un prix de vente recommandé (RRP) qui est souvent le double de leur valeur. Ils seront ensuite mis en vente à «moitié prix» – ce qui semble être une énorme remise mais en fait n’en est pas une du tout.

Bien que l’iO9 ait un RRP de 500 £, nous ne pensons pas que vous devriez jamais payer cela. 250 £ est le prix standard auquel vous devriez l’acheter – mais si vous le faites, ne vous sentez pas comme si vous bénéficiiez d’une grande remise.

Cela semble beaucoup, mais nous avons trouvé mieux Bottes

En ce moment, l’Oral-B iO9 est en “vente à moitié prix” chez Bottes (voir capture d’écran ci-dessus) et pour 323 £ d’Oral-B. Mais comme nous l’avons expliqué, ce n’est pas du tout une affaire.

Cependant, nous avons trouvé une offre vraiment intéressante. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter l’Oral-B iO9 pour 186 £ sur Amazon. C’est une véritable économie de 64£par rapport à son prix habituel le plus bas.

Cette offre est sur le coloris quartz rose. Gardez à l’esprit que comme Oral-B ne fabrique que des têtes iO noires ou blanches, seul le manche est en quartz rose. Essentiellement, vous obtiendrez un pinceau bicolore.

Nous évaluons l’Oral-B iO Series 9 comme l’une des meilleures brosses à dents électriques que nous ayons testées. Il offre des performances de brossage spectaculaires, un écran OLED couleur amusant, ainsi que des fonctionnalités intelligentes de pointe qui vous donneront des informations en temps réel sur le brossage. Il a une autonomie de (à peu près) deux semaines, mais il est livré avec une station d’accueil magnétique à charge rapide qui vous permettra de le recharger jusqu’à 100 % en trois heures. C’est une fonctionnalité intéressante car le temps de charge standard des brosses Oral-B est de 12 heures.

C’est ce que j’ai dit dans mon examen de la brosse : « En termes de performances, l’iO Series 9 est un gagnant. En ce qui me concerne, il a mérité ses étoiles là-bas. Et si vous aviez l’intention de prendre vos soins dentaires en main, ses commentaires, via la poignée et l’application, vous aideront à vous souvenir de vous brosser les dents correctement et correctement.

Si vous avez voulu mettre la main sur un, ne manquez pas cette offre.

