“Obtenez un nouvel emploi” ou réduisez, dit le président conservateur aux Britanniques en difficulté

Les Britanniques aux prises avec des factures qui montent en flèche essaient d’obtenir un emploi mieux rémunéré ou de réduire leurs dépenses, a déclaré le président du parti conservateur Jake Berry.

Le haut responsable conservateur a été interrogé sur la stratégie économique du gouvernement de Liz Truss, au milieu d’une inquiétude croissante quant à l’impact des réductions d’impôts alimentées par l’emprunt qui profitent le plus aux riches.

“Les gens savent que lorsqu’ils reçoivent leurs factures, ils peuvent soit réduire leur consommation, soit obtenir des salaires plus élevés ou des salaires plus élevés et aller là-bas et obtenir ce nouvel emploi”, a-t-il déclaré à Sky News. Sophy Ridge dimanche.

M. Berry a ajouté: “C’est l’approche que le gouvernement adopte pour essayer de créer de la croissance.”

Parmi ceux qui ont condamné les propos, Rachel Clarke, médecin en soins palliatifs, a tweeté : “La cruauté nue du président conservateur Jake Berry aujourd’hui.”

La présidente conservatrice a affirmé que Mme Truss avait un “mandat absolu” depuis les élections de 2019 pour mener à bien sa nouvelle politique économique radicale.

“[The 2019 manifesto] stipulait que nous n’augmenterions pas les impôts et, en fait, nous nous y sommes conformés en inversant la hausse de l’assurance nationale. Il stipulait que nous nous efforcerions de créer de la croissance économique et c’est exactement ce que fait le Premier ministre », a-t-il déclaré.

M. Berry a également rejeté l’idée que le chancelier Kwasi Kwarteng ait discuté des plans futurs avec les gestionnaires de fonds spéculatifs lors d’un événement au champagne organisé après le mini-budget – affirmant que les participants à l’événement devraient être “loués”.

Le président conservateur a confirmé qu’il avait également assisté à l’événement de boissons post-budget, mais a déclaré que c’était pour les donateurs conservateurs et «les principaux entrepreneurs britanniques».

Interrogé sur ce que M. Kwarteng avait dit, il a déclaré à Sky News: «Je ne l’ai certainement pas entendu faire ces commentaires. J’étais là, alors j’ai écouté ce qu’il a dit et ce dont il a parlé était son plan de croissance.

Il a ajouté: “Je peux exclure catégoriquement qu’en termes de l’adresse qu’il a faite au groupe de personnes qui étaient là dans le cadre de cet événement normal du trésorier, il n’a donné aucun aperçu des plans futurs et je suis sûr en termes de ses conversations privées, il n’en a rien donné.

M. Berry a également averti que les députés conservateurs qui voteront contre le plan du gouvernement pour les réductions d’impôts perdront le whip du parti. Certains députés conservateurs envisagent de voter avec les travaillistes pour arrêter les mesures du mini-budget – en particulier la suppression du taux maximal de 45p de l’impôt sur le revenu.

Interrogé sur Sky News pour savoir si cela les amènerait à perdre le fouet et à être suspendu, M. Berry a répondu: “Oui” – avant d’exhorter les députés désespérés à s’unir derrière Mme Truss.

“Je suis sûr que si nous le faisons, cela conduira finalement à un succès électoral à long terme”, a-t-il déclaré.

Il a ignoré d’énormes avances travaillistes dans les récents sondages, affirmant qu’elles auraient l’air “très différentes” à l’approche des élections, très probablement en 2024.

Le président conservateur a également affirmé qu’il était « absurde » de dire que les réductions d’impôts aident le plus les riches. Montré un graphique de la Resolution Foundation indiquant clairement que les hauts revenus ont le plus profité des plans du gouvernement, M. Berry a déclaré qu’il ne pouvait pas voir l’image.

“Je reviendrais et dirais que ce que nous faisons pour chaque ménage de ce pays, c’est de nous assurer qu’ils obtiennent une réduction de leur facture fiscale le mois prochain”, a-t-il déclaré à Sky News.

M. Berry n’a pas exclu d’importantes réductions de dépenses, mais a refusé d’être tiré sur des politiques spécifiques. “Je ne pense pas qu’il soit déraisonnable de dire que le secteur public devrait envisager ses dépenses de la même manière que chaque ménage le fait dans ce pays.”

Jacob Rees-Mogg a été hué bruyamment par des centaines de manifestants à Birmingham alors que la conférence des conservateurs se déroulait dans la ville, certains criant «racaille conservatrice».

Les manifestants furieux contre le plan économique de Mme Truss portaient des pancartes indiquant «non élu, irresponsable, déséquilibré» et «salaires en hausse, factures en baisse, conservateurs».

La chancelière fantôme du travail, Rachel Reeves, a déclaré que Mme Truss n’avait pas compris «l’anxiété et la peur» ressenties par les personnes confrontées à d’énormes augmentations de leurs remboursements hypothécaires – accusant le Premier ministre et la chancelière de lancer une «expérience folle» avec l’économie.