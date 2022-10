Obtenez un nouveau téléviseur 4K 65 pouces 2022 pour 500 $ dès maintenant (économisez 300 $)

L’automne est arrivé, ce qui signifie que la plupart d’entre nous se préparent à accueillir des amis et de la famille pour les fêtes et les festins du jour du match, sans parler de s’installer pour plus de nuits à mesure que les jours raccourcissent et que le temps se refroidit. C’est pourquoi vous devez vous assurer que votre espace de divertissement est à la hauteur afin que vous puissiez diffuser tous vos films, émissions et sports en direct préférés.

À 800 $, le téléviseur Hisense U6H 4K de 65 pouces était déjà une option abordable pour une image 4K premium, mais pour le moment, les deux et réduisent ce prix avec une remise supplémentaire de 300 $, ce qui porte le prix à seulement 500 $ lorsque vous achetez aujourd’hui.

Ce modèle 2022 est équipé d’un écran ULED et de la technologie Quantum Dot avec une gradation locale complète, plutôt qu’un rétroéclairage à éclairage direct, ce qui lui offre un contraste plus net, une image plus détaillée et des couleurs plus profondes et plus riches. Il possède également Dolby Vision et Dolby Atmos, qui offrent une expérience cinématographique à la maison. De plus, la technologie de mouvement fluide et un taux de rafraîchissement de 60 Hz maintiennent le flou au minimum. Il existe même des modes cinéaste et jeu, qui optimisent votre expérience de visionnage et minimisent le décalage et la gigue de l’écran. Ce téléviseur Google intelligent intègre l’assistant Google, mais il fonctionne également avec Amazon Alexa, vous permettant d’utiliser votre voix pour contrôler votre téléviseur et les appareils domestiques intelligents compatibles. La technologie Bluetooth vous permet également de vous connecter sans fil à des barres de son compatibles.

Cette offre expire ce soir, alors assurez-vous d’en prendre une bientôt si vous voulez l’obtenir à ce prix. Et si vous cherchez quelque chose d’un peu différent, découvrez d’autres excellents Offres télé cela arrive maintenant.