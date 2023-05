Obtenez un nouveau matelas et dormez profondément avec jusqu’à 600 $ de réduction chez Saatva

La plupart des gens ne pensent pas trop à leur matelas lorsqu’ils dorment profondément, mais si vous en avez un qui est usé ou qui n’offre pas un soutien adéquat, vous le sentirez. Saatva célèbre tôt le Memorial Day, offrant jusqu’à 600 $ d’économies sur un nouveau matelas et une base ou un cadre de lit réglable pour vous aider à réorganiser votre chambre et à améliorer votre situation de sommeil. Si vous envisagez de mettre à niveau votre configuration, pourquoi attendre ? Cette offre est disponible jusqu’au 15 mai.

Le matelas Classic de Saatva est l’un des choix de Crumpe pour les meilleures options de matelas de l’année grâce à sa fermeté et son soutien. Cet hybride de luxe a une hauteur de 11,5 ou 14,5 pouces et vous pouvez également choisir parmi trois options de fermeté, ce qui vous permet de personnaliser votre matelas comme vous le souhaitez. La taille de la reine est réduit de 300 $ lors de cette vente, portant le coût à 1 695 $.

Si vous recherchez un matelas durable conçu pour les personnes lourdes, Saatva a également le Satva HD disponible à un prix très avantageux. Il s’agit d’un matelas à plateau-coussin suffisamment robuste pour supporter confortablement des dormeurs pesant jusqu’à 500 livres. Vous pouvez obtenir le matelas queen size pour 2 745 $ lors de cette vente – c’est un rabais de 450 $.

Voici le récapitulatif de la façon dont les économies sont appliquées :

225 $ de rabais sur les matelas au prix régulier de 900 $ à 1 499 $

300 $ de rabais sur des matelas au prix régulier de 1 500 $ à 2 249 $

325 $ de rabais sur les matelas au prix régulier de 2 250 $ à 2 499 $

350 $ de rabais sur les matelas au prix régulier de 2 500 $ à 2 999 $

450 $ de rabais sur des matelas au prix régulier de 3 000 $ à 3 999 $

500 $ de rabais sur les matelas à prix régulier de 4 000 $ ou plus

De plus, Saatva offre également 100 $ de réduction sur une base ou un cadre de lit réglable avec l’achat d’un nouveau matelas. La société propose également plusieurs autres excellents matelas, et votre achat est accompagné d’un essai à domicile de 365 nuits, d’une livraison et d’une configuration gratuites dans la chambre, d’une garantie à vie et du retrait gratuit du matelas et du sommier, si vous le souhaitez, ce qui rend cela une affaire assez solide.

En savoir plus: Comment casser un nouveau matelas : que faire et combien de temps cela prend