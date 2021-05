Obtenez un nettoyeur vapeur gratuit lorsque vous achetez un aspirateur à prix réduit

Achetez un aspirateur sur le site Web de la marque ou chez l’un des détaillants participants, et vous recevrez un nettoyeur vapeur gratuit avec votre achat. Il y a huit aspirateurs inclus dans l’offre: quatre nettoyeurs de bâton sans fil et quatre nettoyeurs verticaux avec fil.

De plus, vous bénéficierez d’une réduction comprise entre 10 £ et 60 £ sur votre aspirateur. Cette offre est disponible sur le site Web Hoover et AO.com, Currys PC World et plus jusqu’au 11 mai. Pour obtenir le nettoyeur à vapeur gratuit, achetez simplement l’un des aspirateurs inclus dans l’offre et le cuiseur à vapeur sera ajouté automatiquement lors de votre départ.

Économisez 40 £ sur un Hoover H-FREE 500 L’un des aspirateurs proposés est le Hoover H-FREE 500, disponible au prix de 159,99 £, contre 199,99 £. Vous pouvez aussi obtenez l’offre sur AO.com. Le Hoover H-FREE 500 est l’un de nos aspirateurs les mieux notés. Lorsque nous l’avons examiné, nous lui avons attribué 4,5 étoiles sur 5. À 2,2 kg, c’est un aspirateur extrêmement léger. Il se transforme également facilement en nettoyeur de poche et dispose d’un mode de rangement escamotable soigné.



Le H-FREE 500 a une durée de fonctionnement allant jusqu’à 40 minutes (mais c’est dans le mode de puissance la plus basse). En mode standard, ce que vous utilisez habituellement, vous pouvez vous attendre à obtenir 25 minutes de temps de nettoyage. Il comporte également des phares à LED, pour vous aider à mieux voir lorsque vous nettoyez dans des endroits ombragés. (Si vous n’avez jamais utilisé d’aspirateur avec phares auparavant, ils font une énorme différence en termes de visibilité, mais vous aurez une mauvaise surprise quand vous verrez combien de poussière et de peluches se trouvent vraiment dans les coins sombres de la pièce.) Économisez 50 £ sur un Hoover H-FREE 500 Energy Vous pouvez également économiser 50 £ sur le Hoover H-FREE 500 Energy, qui est en vente au prix de 199,99 £, contre 249,99 £. C’est le même modèle que le H-FREE 500 mais l’édition Energy est livrée avec une deuxième batterie, vous pouvez donc en garder une en charge et doubler votre temps de nettoyage. Hoover Steamjet Handy gratuit Le Hoover Steamjet Handy est un nettoyeur vapeur portatif qui se vend à 49,99 £. Il est livré avec une gamme de têtes de nettoyage, il peut donc être utilisé pour éliminer la saleté et le calcaire et comme moyen sans produits chimiques de désinfecter efficacement les surfaces.





Les nettoyeurs à vapeur gagnent en popularité car, après la pandémie, les gens recherchent un moyen rapide de désinfecter les vêtements, les comptoirs et d’autres articles. Le Steamjet peut également être utilisé pour dégraisser et rafraîchir les vêtements, ce qui permet d’économiser sur les factures de nettoyage à sec. Vous pouvez voir la gamme complète d’aspirateurs inclus dans l’offre sur le site Web Hoover. Pour plus d’options d’aspirateurs, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs économiques que nous ayons testés.