Obtenez un mois gratuit de Paramount Plus pour diffuser les éliminatoires de la NFL

Paramount Plus a plus à offrir que des séries à succès comme 1923, Star Trek : Strange New Worlds et Tulsa King et des films qui frappent cette note nostalgique, des classiques comme Raiders of the Lost Ark aux nouveaux favoris comme Top Gun : Maverick. Si vous êtes un fan de sport, le streamer propose également des sports en direct, et ils veulent vous connecter avec un siège avant aux plus grands jeux de la saison avec un de service juste à temps pour les séries éliminatoires de la NFL. Utilisez simplement le code promotionnel PLAYOFFS maintenant jusqu’au 30 janvier pour profiter de cette offre.

Choisi comme l’un des meilleurs services de streaming de 2023, Paramount Plus rassemble les actualités et les sports en direct avec son vaste catalogue d’émissions et de films à la demande. Paramount Plus offre souvent aux nouveaux abonnés un essai gratuit de sept jours, mais avec cette offre, vous bénéficierez d’un mois entier gratuit pour regarder les meilleures équipes de la saison s’affronter. Les séries éliminatoires de la NFL devraient commencer aujourd’hui, le 14 janvier, avec le grand match prévu pour le 12 février.

Les abonnements au service sans publicité vous coûteront 10 $ par mois, et si cela ne vous dérange pas, vous pouvez rester abonné pour aussi peu que 5 $ par mois. Et si vous n’aimez pas le service, vous pouvez annuler à tout moment. Que vous soyez un fan de sport ou que vous cherchiez simplement à profiter d’un stellaire accord de diffusion en continuc’est le moment d’essayer Paramount Plus.