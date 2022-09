Obtenez un mois de Disney + pour seulement 1,99 £ à partir de demain

Pour célébrer le Disney+ Day demain, la plateforme de divertissement offrira un mois de streaming pour seulement 1,99 £ aux clients du Royaume-Uni – le prix le plus bas que nous ayons vu jusqu’à présent.

Mieux encore, l’offre est disponible pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés. Vous pouvez profiter du prix réduit de l’abonnement en inscription sur le site Disney+. Cette offre incroyable est disponible à partir de demain, jeudi 8 septembre à 5h BST jusqu’au mardi 20 septembre 2022 à 7h59 BST.

Une fois le premier mois passé, l’abonnement continuera à rouler au prix standard de 7,99 £ par mois, mais vous pouvez annuler à tout moment pour éviter la hausse des prix.

L’année dernière, la version américaine de Disney + proposait une offre similaire à 1,99 $ pour un mois – mais nous n’avons pas encore de confirmation si ce marché bénéficiera à nouveau de la même remise. Nous mettrons à jour cet article avec de nouvelles informations une fois que nous les aurons.

En s’inscrivant, les utilisateurs peuvent diffuser des superproductions et des séries télévisées Marvel, y compris la dernière offre de super-héros, She-Hulk, qui déploie actuellement des épisodes. Il y a aussi tous les épisodes des Simpsons, des émissions et des films de l’univers Star Wars, et du contenu de Hulu comme Only Murders in the Building.

Le Disney+ Day aura lieu le jeudi 8 septembre et comprendra des clips exclusifs et des regards sur les séries et films à venir pour le service de streaming. Nous attendons des images d’Andor et peut-être même d’Invasion secrète.

Le jour même, il y aura de nombreuses baisses de contenu, y compris la sortie en streaming de Thor: Love and Thunder, qui est sorti dans les cinémas en juillet. De plus, Obi-Wan Kenobi: A Jedi’s Return fera ses débuts sur la plate-forme – un aperçu des coulisses de la populaire série Star Wars en direct.

Les autres offres Disney disponibles en Europe et aux États-Unis incluent des réductions dans les parcs à thème Disney, des croisières et des offres dans les magasins en ligne pour les jouets, les livres et plus encore.

Si vous souhaitez savoir comment Disney + se compare aux services de streaming concurrents tels que Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max, consultez notre tableau des meilleurs services de streaming.