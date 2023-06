Obtenez un meilleur sommeil sur un budget avec 35% de réduction sur la vente du 4 juillet sur tout le site de Bear

Parce que vous n’avez à remplacer votre matelas que tous les 10 ans environ, il vaut la peine d’investir dans un modèle haut de gamme qui vous aidera à obtenir un sommeil sain et réparateur la nuit. Mais cela ne signifie pas que vous devez vous ruiner avec une option de luxe ultra chère. Les matelas Bear font partie de nos options préférées sur le marché en ce moment, gagnant une place sur nos listes des meilleurs matelas en mousse à mémoire de forme, des meilleurs matelas en gel et des meilleurs matelas dans l’ensemble pour 2023. Et en ce moment, vous avez une chance d’accrocher un à un sérieux rabais.

La saison des soldes du 4 juillet est l’un des meilleurs moments pour acheter un nouveau matelas, avec des tonnes de détaillants et de fabricants proposant des offres de vacances. Et Bear ne perd pas de temps à déployer les économies cette année. Lorsque vous utilisez le code promotionnel 4 JUILLET à la caisse, vous pouvez économiser 35 % sur tous les matelas, sommiers et accessoires du site, et vous recevrez gratuitement un ensemble de draps, un protège-matelas et une paire d’oreillers (une valeur de 400 $) avec chaque achat de matelas.

Avec cette offre, vous pouvez attraper un lit queen Matelas Ours Original pour seulement 649 $, ce qui vous fait économiser 349 $ par rapport au prix habituel. Ou vous pouvez passer à la Matelas hybride Pro avec mousse à mémoire de forme gel rafraîchissante et bobines absorbant la chaleur pour 844 $, 454 $ de réduction sur le prix habituel. Et si vous voulez un confort sérieux, vous pouvez accrocher le Étoile Hybride avec un plateau-coussin haut de gamme pour 606 $ de rabais, ce qui fait baisser le prix à 1 126 $ pour un modèle queen-size.

Cette vente doit expirer le 17 juillet, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies. Et vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres de matelas en cours pour encore plus de bonnes affaires.