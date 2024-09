Obtenez un livre gratuit ce samedi chez Indigo, Chapters et Coles

Ce samedi 14 septembre, les lecteurs sont invités à visiter un Indigo, Chapters ou Coles et à récupérer un exemplaire gratuit de l’un des quatre titres Heather’s Picks, jusqu’à épuisement des stocks. Photo de Ryan Remiorz / La Presse Canadienne

Contenu de l’article Les avis et recommandations sont impartiaux et les produits sont sélectionnés de manière indépendante. Postmedia peut percevoir une commission d’affiliation sur les achats effectués via les liens sur cette page. Si vous cherchez à vous perdre dans un livre, peut-être qu’un livre gratuit vous aidera. Le samedi 14 septembre, les lecteurs sont invités à se rendre dans un magasin Indigo, Chapters ou Coles et à récupérer un exemplaire gratuit de l’un des quatre titres Heather’s Picks, jusqu’à épuisement des stocks.

Contenu de l’article « Ce concours vise à célébrer les livres qui créent un impact durable et à encourager les amateurs de livres canadiens à partager les livres qui les ont inspirés au fil des ans », peut-on lire dans un communiqué de presse. Interrogé à ce sujet, un porte-parole de l’entreprise a déclaré que le concours n’était pas organisé pour une occasion spéciale et qu’il visait « uniquement à encourager et à inspirer les Canadiens à se procurer une nouvelle lecture ou à revisiter certains de leurs anciens favoris et à célébrer l’impact que les livres peuvent avoir sur nous et sur nos vies ». Les titres sélectionnés par Heather Reisman, PDG d’Indigo, sont des titres sélectionnés par Heather Reisman, PDG d’Indigo. Le sceau sert de recommandation et indique qu’un livre a été sélectionné par Reisman comme une lecture intéressante. Le sceau contribue également souvent à stimuler les ventes, avec des piles de Heather’s Picks affichées bien en évidence à l’entrée de chaque magasin Indigo. Metro Vancouver Indigo, Chapitres et Coles les emplacements sont trouvés à Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Langley, Surrey, Vancouver et West Vancouver. Le concours de ce week-end offrira aux clients la possibilité de récupérer un exemplaire de l’un des quatre titres : Les Cerfs-Volants de Kaboul de Khaled Hosseini Résumé: Les Cerfs-Volants de Kaboul raconte l’histoire d’une amitié d’enfance entre Amir et Hassan sur fond de chute de la monarchie afghane et de montée du régime taliban.

Contenu de l’article L’avis de Heather : « Il y a des romans dont on n’oublie jamais la lecture : on se souvient où on les a lus, de ce qu’on a ressenti pour le parcours de chaque personnage et de l’envie qu’on a de partager cette expérience avec les autres. Les Cerfs-Volants de Kaboul est ce genre de livre pour moi. Je l’ai lu du début à la fin trois fois et je vais probablement y revenir à un moment donné. C’est un véritable classique. » Tresser le foin odorant par Robin Wall Kimmerer Résumé: Le botaniste Robin Wall Kimmerer partage ses réflexions sur la façon dont les autres êtres vivants, les plantes et la terre peuvent nous enseigner des leçons que nous avons depuis longtemps oubliées et comment nous pouvons réveiller notre « conscience écologique ». L’avis de Heather : « Robin Wall Kimmerer va changer votre façon de voir le monde qui vous entoure. Chaque promenade que vous ferez après avoir lu ce livre sera différente. Les connaissances incroyables de Kimmerer et son talent de conteuse s’unissent pour inspirer chaque lecteur à être un intendant réfléchi et conscient de la planète. Ce n’est pas un livre typique sur l’environnement. C’est une œuvre de pure magie. » Le livre des désirs de Sue Monk Kidd Résumé: Le Livre des Désirs est l’histoire fictive d’une femme rebelle qui épouse Jésus — oui, que Jésus — et suit leur vie ensemble alors qu’elle se débat avec son propre rôle dans la société et trouve sa voix.

Contenu de l’article L’avis de Heather : « Une œuvre de fiction historique audacieuse et imaginative qui se déroule à l’époque de Jésus. Le personnage principal, Ana, est un personnage farouchement indépendant mais romantique qui laissera une empreinte indélébile dans votre âme. Je suis tombée sous le charme d’Ana et j’ai été totalement captivée par son parcours. Je pense que vous vous arrêterez, comme moi, de temps en temps pour réfléchir à votre propre parcours. C’est l’effet d’une belle histoire. » Le château de verre de Jeannette Walls Résumé: The Glass Castle est un mémoire de Jeannette Walls sur sa famille dysfonctionnelle et son éducation sous la direction d’un père alcoolique et d’une mère qui n’avait aucune envie d’être parent. Malgré les difficultés, Walls raconte comment elle a persévéré et a réussi à se construire une vie et une carrière réussies. L’avis de Heather : « Le mot qui décrit parfaitement ce mémoire pour moi est « aimé ». J’éprouve de la tendresse pour l’enfant de ce mémoire et pour les obstacles qu’elle a dû surmonter pour arriver à un endroit où elle a pu écrire cette histoire. Un bon mémoire, c’est comme se faire un nouvel ami cher, et Le Château de verre est un ami très proche de ce lecteur. » Reisman et son entreprise ont été la cible de boycotts ces derniers mois, en raison de son soutien à la Fondation Heseg pour les soldats solitaires, qu’elle a créée aux côtés de son mari Gerald Schwartz. La fondation offre des bourses et des salaires à ceux qui servent dans les forces de défense israéliennes, ce qui, selon ses détracteurs, incite les soldats étrangers à servir dans une armée accusée de crimes de guerre.

