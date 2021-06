Obtenez un kit AncestryDNA jusqu’à 40% de réduction

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

La fête des pères 2021 est dans un peu plus d’une semaine (c’est dimanche 20 juin au cas où vous l’auriez oublié), et bien qu’il existe de nombreuses options de cadeaux qui ne manqueront pas de faire sauter de joie papa de son fauteuil, il y a un cadeau unique qui non seulement le fera sourire, mais honorera son héritage. Entrez : la vente de la fête des pères AncestryDNA.

Amazon Prime Day 2021 approche à grands pas ! Vous voulez savoir comment obtenir les meilleures offres ? Assistez à notre événement en direct gratuit et virtuel Comment pirater Prime Day. RSVP maintenant.

À partir de maintenant et jusqu’aux vacances, le site Web propose deux réductions majeures : 40 % de réduction sur ses kits AncestryDNA populaires et 20 % de réduction sur les abonnements-cadeaux.

Cela signifie que les kits standard, qui fournissent des correspondances ADN et retracent les origines familiales et ethniques, coûtent 59 $ au lieu du prix catalogue habituel de 99 $. Le pack World Explorer mis à niveau, qui comprend un kit standard et un accès de trois mois au programme World Explorer d’Ancestry, offre un accès à tous les enregistrements et arbres généalogiques publics sur le site Web, et est actuellement au prix de 60 $ au lieu du prix standard de 178 $. Il y a aussi le kit Ancestry Traits, qui coûte 69 $ au lieu de son prix standard de 119 $, et est livré avec la fonctionnalité Traits du site, actuellement un module complémentaire de 10 $, gratuitement.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Lorsque nous avons essayé le kit AncestryDNA standard, notre testeuse s’est retrouvée avec une tonne d’informations à passer au crible, de son origine ethnique aux correspondances ADN potentielles avec d’autres membres d’Ancestry. En fait, nous avons nommé AncestryDNA le meilleur kit de test ADN de tous pour ses capacités à démêler les racines de notre héritage et à connecter notre ADN à notre arbre généalogique.

En plus de cela, nous avons adoré les informations détaillées sur les régions d’origine exacte de nos ancêtres et le contexte fourni par le site grâce à sa base de données de pointe (Ancestry compte plus de 18 millions de membres, un nombre nettement supérieur à celui des entreprises concurrentes ).

Nous avons également testé la fonctionnalité Traits du site (disponible dans un forfait All Access pour 149 $ ou en tant que module complémentaire au test pour 10 $) et avons trouvé qu’il s’agissait d’un ajout intéressant. Traits comprend une ventilation des différentes caractéristiques physiques et sensorielles et vous permet de comparer vos résultats à ceux d’autres membres d’Ancestry grâce à l’ADN et à la correspondance des traits par région.

Notre rédactrice commerciale, Courtney Campbell, a pu facilement voir quelles caractéristiques elle était susceptible d’avoir en fonction de son ADN, allant de ses motifs d’iris et de son type de cheveux à si elle était ou non prédisposée à apprécier le goût de la coriandre. Bien qu’elle ait noté que les résultats de Traits n’étaient pas toujours précis à 100% (elle apprécie beaucoup la coriandre, malgré ce que le test suggérait), elle a loué la richesse des informations qui provenaient de chacun.

Si vous envisagez de passer un test pour la figure paternelle de votre vie, voici la marche à suivre : Ancestry lui enverra le test par courrier, qui demande un échantillon de salive mélangé à une solution incluse dans un tube. Papa renverra ce test à Ancestry, et dans les deux à quatre semaines (plus longtemps si vous renvoyez les tests pendant les vacances ou d’autres périodes chargées), il obtiendra ses résultats.

Si vous cherchez à vraiment épater les pops à la fin du mois, consultez Ancestry et aidez-le à entrer en contact avec ses racines – il y a tellement d’informations à découvrir, et ces prix ne dureront que jusqu’à la fin du mois. Soleiljour, le 20 juin.

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.