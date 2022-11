Obtenez un haut-parleur JBL le mieux noté pour 40 $ de réduction dès maintenant sur Amazon

Essayer de trouver un haut-parleur Bluetooth abordable n’est pas difficile de nos jours, mais lorsque vous voulez également une qualité sonore solide, la liste des choix potentiels se raccourcit.

La JBL Flip 6 fait partie de nos enceintes sans fil Bluetooth préféréeset alors qu’il coûte normalement 130 $, Amazon l’a réduit à , vous permettant d’économiser 40 $. Ce prix n’est disponible que sur la variante de couleur rouge, et sans expiration claire, rien ne garantit combien de temps il durera. Nous vous recommandons de passer votre commande le plus tôt possible si vous espérez en acheter une à ce prix.

Le Flip 6 est une option petite et légère pour les personnes qui souhaitent emporter leur haut-parleur Bluetooth avec eux lors de leurs déplacements. Pesant bien moins de 2 livres, il se glisse facilement dans un sac ou une grande poche. Et il a aussi une bonne qualité sonore. Le Flip 6 est doté de haut-parleurs bidirectionnels et de deux radiateurs passifs, qui contribuent tous à fournir un son puissant avec des basses profondes pour un haut-parleur de sa taille.

Il se recharge via USB-C et offre jusqu’à 12 heures de lecture par charge, ce qui en fait un choix idéal lorsque vous êtes en déplacement ou que vous traînez quelque part sans prise de courant. Et si vous avez besoin de recharger la batterie de votre téléphone ou de votre tablette, vous pouvez également utiliser le haut-parleur comme batterie externe et permettre à votre appareil de se recharger.

Avec un indice IPX67, il est entièrement étanche à l’eau et à la poussière, vous pouvez donc l’utiliser à peu près n’importe où, même à la plage. Il peut même être immergé dans un mètre d’eau pendant 30 minutes maximum, de sorte que les déversements, les éclaboussures et les intempéries ne devraient pas endommager votre appareil. À moins de 100 $, c’est une bonne affaire pour tous ceux qui recherchent un haut-parleur Bluetooth capable de fournir des basses et de la clarté dans un petit boîtier.