Obtenez un Galaxy S22 ou Z Fold 4 gratuit avec ces téléviseurs Samsung

Dans sa nouvelle série d’offres sensationnelles sur les dernières technologies, Samsung offre ses smartphones phares – y compris le Galaxy Z Fold 4 – lorsque vous achetez certains modèles de sa gamme de téléviseurs.

Ceux qui cherchent à emporter un smartphone gratuit peuvent obtenir le dernier téléphone pliable, le Galaxy Z Fold 4 (d’une valeur de 1 649 £), si vous obtenez un téléviseur 8K Neo QLED. Plus précisément, le QN900B dans les tailles 65, 75 ou 85 pouces, qui commence à 3 999 £ RRP.

Obtenez un Galaxy Z Fold gratuit avec Samsung QN900B

Ceux qui recherchent quelque chose de plus abordable peuvent obtenir le QN700B ou QN800B dans des tailles comprises entre 55 et 85 pouces à partir de 1 999 £ et Samsung vous enverra un Galaxy S22 5G pour votre personnalisation. C’est un combiné phare solide d’une valeur de 769£.

Obtenez un Galaxy S22 gratuit avec Samsung QN700B et QN800B

Ces téléviseurs Samsung ne sont pas des modèles bon marché, mais lorsque vous tenez compte du prix du smartphone Galaxy, c’est une bonne affaire et vous obtiendrez l’une des meilleures expériences télévisuelles du marché.

Même le QN700B le moins cher a une véritable résolution 8K avec des mini LED Quantum de nouvelle génération pour une image incroyablement lumineuse avec des niveaux de contraste insensés et un contrôle précis. Ils ont également un Infinity One Design incroyablement mince, un revêtement anti-reflet et des haut-parleurs intégrés avec un son surround virtuel Dolby Atmos.

Chacun de ces téléviseurs 8K Neo QLED vous assurera une pérennité pendant de nombreuses années.

Comme d’habitude, il y a quelques petits caractères à connaître : l’offre court jusqu’au 14 mars et vous devrez d’abord acheter le téléviseur, puis soumettre un formulaire de réclamation entre 30 et 60 jours après cet achat. Vous devrez soumettre votre réclamation sur cette page, que votre téléviseur ait été livré ou non.

Votre combiné Galaxy sera noir, sous réserve de disponibilité, et il y a une limite de quatre réclamations par foyer et de 10 par entreprise.

La bonne nouvelle est que vous n’avez pas besoin d’acheter le téléviseur dans la boutique officielle Samsung, vous pouvez donc rechercher les meilleurs prix et offres. La longue liste des détaillants participants comprend :