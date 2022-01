Obtenez un Fitbit Sense gratuit avec un Pixel 6 d’EE

Dirigez-vous vers EE pour récupérer le Pixel 6 et obtenez un Fitbit Sense gratuit pendant que vous y êtes.

Une chose qui l’empêche d’obtenir un score plus élevé est que certaines mesures sont limitées aux abonnés Fitbit Premium, mais vous en aurez 6 mois gratuitement pour l’essayer correctement. Il permet d’accéder à la préparation quotidienne, à l’inspiration nutritionnelle ainsi qu’à des informations avancées sur le sommeil et le stress.

Le Sense est doté d’un écran OLED de 1,58 pouces, qui suit à peu près tout – y compris la fréquence cardiaque et le stress – et la possibilité de prendre des appels téléphoniques depuis votre poignet.

Et le Fitbit Sense est un excellent appareil à obtenir gratuitement. Nous lui avons également donné 8/10 avec le SVP de Consumer, Simon Jary disant « Pour un suivi complet de la santé physique et mentale, le Sense est le Fitbit avec tout. »

Vous n’êtes toujours pas sûr du Pixel 6 ? Eh bien, nous lui avons attribué une note de 8/10 dans notre revue en disant : « le Google Pixel 6 obtient beaucoup de succès et dans l’ensemble, vous obtenez un excellent matériel et logiciel pour un prix raisonnable ». Le combiné a reçu le prix Tech Advisor Recommended. trop.

Étant donné que le Pixel 6 vaut 599 £, vous obtenez plus de la moitié de cette valeur en cadeaux, ce qui en fait l’une des meilleures offres technologiques que nous ayons vues jusqu’à présent cette année. Et vous pouvez choisir n’importe quelle couleur de téléphone : Stormy Black, Kinda Coral ou Sorta Seafoam. Le Fitbit Sense n’est cependant disponible qu’en carbone/graphite.

Après l’avoir soumise avec une preuve d’achat, votre réclamation sera vérifiée dans les cinq jours et le Fitbit Sense vous parviendra dans les 60 jours.

Le Fitbit Sense ne sera pas livré avec votre nouveau téléphone, vous devrez donc le réclamer plus tard. Rendez-vous sur ce site Web et remplissez le formulaire de réclamation pendant la « période de remboursement », qui est de 14 à 45 jours après votre achat.

Avec le Sense d’une valeur de 279,99 £ et le Fitbit Premium de 7,99 £ par mois, cela représente une économie totale de 327,93 £. Tout ce dont vous avez besoin pour le faire commandez un Pixel 6 dans la boutique EE jusqu’au 7 février avec des contrats disponibles à partir de 37 £ par mois.

Le Google Pixel 6 est l’un des meilleurs téléphones que vous pouvez obtenir en ce moment et pour une durée limitée via EE, vous pouvez l’obtenir avec une smartwatch Fitbit Sense gratuite ainsi qu’un abonnement de 6 mois à Fitbit Premium.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.