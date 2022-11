Obtenez un écran plus grand et meilleur pour moins cher lors de la vente de téléviseurs Woot’s Refurb 4K

Lorsqu’il s’agit d’acheter un nouveau téléviseur, notre conseil général est que vous mieux vaut dépenser son argent sur un modèle plus grand, plutôt qu’un plus récent. Et si vous pouvez vivre avec un modèle d’occasion, c’est l’un des meilleurs moyens d’obtenir un grand téléviseur à un prix avantageux. En ce moment, Woot a une sélection de en vente pour des centaines de rabais sur leur prix catalogue d’origine. Ces offres sont disponibles jusqu’à 21h59 PT (00h59 HE) ce soir, mais avec une offre limitée de modèles remis à neuf, certains peuvent se vendre avant cette date.

D’après Woo, tous les téléviseurs remis à neuf en vente actuellement ont été inspectés et réparés par un professionnel, et remis en parfait état de fonctionnement. Tous les modèles sont également couverts par Garantie limitée de 90 jours de Wootvous êtes donc couvert en cas de problème au cours des trois premiers mois.

Chaque téléviseur que vous voyez lors de cette vente est doté d’un superbe écran 4K ultra HD, vous n’avez donc pas à sacrifier la qualité de l’image pour obtenir un bon prix. De nombreux modèles présentent même un riche et dynamique Écran OLEDcomme ça . En plus de son écran impressionnant, il dispose également d’un processeur AI a9 Gen 4 qui optimise automatiquement votre contenu pour la meilleure expérience de visionnage possible. Il est disponible avec un écran de 48, 65 ou 83 pouces, avec des prix allant de 750 $ à 3 270 $.

Ou, si vous voulez toujours un écran massif, mais que vous cherchez quelque chose d’un peu plus abordable, vous pouvez opter pour le . Il a un Affichage QLED, plutôt que l’OLED légèrement plus avancé, mais le grand modèle de 85 pouces ne coûte que 1 600 $, soit près de la moitié du prix de la série C1 de 83 pouces ci-dessus. Il existe également des modèles de 55, 65 et 75 pouces disponibles, avec des prix à partir de 730 $.

Et si vous voulez un téléviseur qui se fondra dans le décor de votre maison, vous pouvez vous procurer l’un des téléviseurs élégants de Samsung. téléviseurs. Avec des cadres magnétiques interchangeables et un écran qui se double d’un cadre photo numérique, il fonctionne aussi bien comme une œuvre d’art que comme un téléviseur. Vous pouvez vous procurer un modèle de 50 pouces pour 780 $ ou un modèle de 65 pouces pour 1 200 $.