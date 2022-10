Obtenez un écran plus grand et meilleur pour moins cher avec des offres d’un jour sur les téléviseurs Samsung remis à neuf

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau Smart TV, envisagez d’investir dans un téléviseur Samsung reconditionné en usine. Vous pouvez diffuser toutes vos émissions et films préférés sur les téléviseurs Samsung. Ils sont dotés de nombreuses fonctionnalités et sont disponibles à un prix avantageux. Avec des tailles allant de 49 à 85 pouces, vous pouvez obtenir n’importe quelle taille d’écran dont vous avez besoin pour une expérience théâtrale immersive chez vous.

À l’heure actuelle, Woot a disponible dans une grande variété de tailles, parfait pour votre espace de divertissement, quelle que soit sa taille. Avec des prix à partir de 500 $, c’est une vente qui vaut le détour. Ces offres se terminent à 21 h 59 PT (00 h 59 HE) ce soir, bien qu’il soit possible que certains modèles ou configurations se vendent avant cette date, nous vous recommandons donc de magasiner le plus tôt possible pour la meilleure sélection.

Les produits reconditionnés en usine sont un excellent moyen d’économiser de l’argent sur une technologie qui coûterait beaucoup plus cher si vous l’achetiez neuf. Les articles de cette vente ont été retournés, inspectés et restaurés en parfait état de fonctionnement et comprennent un Garantie limitée de 90 jours, Au cas où. Il y a une tonne de téléviseurs en vente, c’est pourquoi nous avons parcouru et mis en évidence certaines de nos options préférées ci-dessous.

Pour une qualité d’image haut de gamme, pensez à Samsung Smart TV. Sorti en 2021, ce téléviseur offre une résolution 8K complète ainsi qu’une mise à l’échelle d’autres contenus et une optimisation automatique de tout ce que vous regardez. Les lunettes sont extrêmement petites et une couche antireflet minimise l’éblouissement, quelle que soit l’heure à laquelle vous souhaitez regarder vos films et émissions préférés. Le modèle 65 pouces coûte 2 450 $, mais vous pouvez passer à un modèle 85 pouces pour 4 300 $ si vous construisez un home cinéma ou profitez d’une expérience de divertissement vraiment immersive.

Si vous ne recherchez pas le tout dernier et le meilleur, il existe également de nombreux modèles plus abordables en vente. La smart TV commence à 670 $ pour le modèle 49 pouces et possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme les autres téléviseurs Samsung, notamment un écran antireflet, un son de suivi des objets et Alexa intégré. Le modèle le moins cher que vous trouverez dans cette vente est le avec image 4K UHD, double rétroéclairage LED et volume couleur 100 %. Vous pouvez vous procurer un modèle de 50 pouces à partir de seulement 500 $.

Lorsqu’il s’agit d’acheter un nouveau téléviseur, notre conseil général est qu’il vaut mieux opter pour un écran plus grand, plutôt qu’une image plus détaillée. Et avec une douzaine de modèles différents à choisir, vous n’aurez aucun problème à trouver un téléviseur Samsung qui correspond à vos besoins et à votre budget lors de cette vente.