Obtenez un disque dur SSD externe portable avec 1 To de stockage pour 110 $ (économisez 90 $)

Avoir une sauvegarde de vos données est crucial. Nos ordinateurs portables et autres appareils peuvent tomber en panne, perdre des photos, des vidéos et des documents importants ou ils peuvent se boucher, ce qui les ralentit. Vous pouvez éviter cela en investissant dans un disque dur externe. Western Digital propose d’excellentes options pour stocker vos fichiers, et en ce moment, vous pouvez accrocher un rouge avec 1 téraoctet d’espace de stockage pour seulement 110 $.

L’option de stockage compacte est suffisamment petite pour tenir dans votre poche ou pour être jetée dans votre sac à main ou votre sac d’ordinateur portable lorsque vous êtes en déplacement, et elle est également durable. Non seulement il a un boîtier en métal, mais il est également résistant aux chocs et aux vibrations, ainsi qu’aux chutes jusqu’à 6,5 pieds, ce qui signifie qu’une chute accidentelle de votre bureau ne devrait pas signifier la perte de vos données.

Le SSD WD My Passport fonctionne avec Mac et PC et il est également rapide, avec des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 mégaoctets par seconde et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 000 mégaoctets par seconde. Il est prêt à l’emploi dès la sortie de la boîte, vous pouvez donc simplement le brancher. Cependant, si vous souhaitez configurer des sauvegardes automatisées, cela nécessitera un reformatage. Il est également livré avec un USB-C câble et un adaptateur USB-A si vous avez un système plus ancien. Cet appareil est également disponible dans d’autres couleurs et quantités de stockage, mais ces options peuvent coûter plus cher.

Et cet appareil protège également vos documents les plus importants et les plus sensibles avec un cryptage matériel AES 256 bits activé par mot de passe, afin que vous puissiez garder votre contenu en sécurité où que vous alliez. À un peu plus de 100 $, c’est une bonne affaire sur le stockage à l’état solide.

Lire la suite: Meilleur équipement pour les chats vidéo depuis la maison : webcams, lumières, micros et plus