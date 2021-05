Obtenez un aspirateur Dyson à un rabais énorme dès maintenant

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Nettoyer vos sols jour après jour peut être épuisant, surtout si vous vivez dans une maison à plusieurs étages ou si vous avez un ami à quatre pattes qui court partout. C’est pourquoi notre équipe de Review a passé d’innombrables heures à tester les meilleurs aspirateurs du marché. Avec ces machines, vos sols seront exempts de toute la poussière, la saleté et les débris possibles, car ils ramasseront même la saleté laissée par votre ancienne machine. Et vous n’avez pas besoin d’attendre le Memorial Day 2021 pour en acheter un moins cher. En fait, si c’est un aspirateur Dyson que vous recherchez, vous pouvez choisir parmi plusieurs modèles à prix réduit en ce moment, tous pour 100 $ de rabais!

Dyson fabrique certains des aspirateurs les plus de haute qualité sur le marché – un fait que nous avons confirmé dans de nombreux tests en laboratoire au fil des ans. Que vous recherchiez une machine qui manipulera facilement vos planchers de bois franc ou un aspirateur vertical qui fera briller votre tapis, l’entreprise se classe toujours en bonne place sur nos listes. Cela dit, ces nettoyants indispensables ont souvent un prix élevé et peuvent vous faire une énorme bosse s’ils ne sont pas en vente. Heureusement pour vous, nous avons cherché sur Internet haut et bas pour trouver les meilleures offres dont vous pouvez profiter dès maintenant.

Vous pouvez réduire de 100 $ le Dyson V8 Absolute Pro dès maintenant, par exemple, qui passe de 449 $ à 349,98 $ chez QVC. Nous avons placé le Dyson V8 Absolute «près du summum de la technologie d’aspiration sans fil», l’appelant «un diable d’aspirateur pour ses puissantes capacités d’aspiration et son poids ultra léger de 5,6 livres.

Vous pouvez également économiser 100 $ sur le V11 Torque Drive, a.ka. notre aspirateur sans fil préféré de tous les temps. En plus de ses excellentes performances de nettoyage – il a ramassé 95% de la saleté que nous lui avons posée – il possède deux caractéristiques distinctes qui le distinguent du pack: un réglage automatique de l’aspiration en fonction de la surface à nettoyer et un écran LCD cela vous montre exactement combien de temps il vous reste sur votre batterie.

Il y a une tonne d’autres rabais Dyson à trouver, et nous avons fait le travail pour énumérer les meilleurs choix ci-dessous: Tout ce que vous avez à faire est de choisir celui qui convient le mieux à votre maison! Rappelez-vous cependant que rien ne permet de savoir quand ces aspirateurs les mieux notés se vendront, alors commencez à faire défiler avant de manquer votre chance.

Les meilleures offres d’aspirateurs Dyson pour magasiner avant le Memorial Day 2021

