Vous ressentez le froid? Tu n’es pas seul. La neige se tassant et les températures basses devraient continuer, nous pourrions tous avoir besoin d’un peu d’aide supplémentaire pour rester au chaud maintenant. Si votre appareil de chauffage actuel est sur ses dernières jambes ou si vos radiateurs ne peuvent pas suivre le temps, la réponse pourrait être un appareil de chauffage portatif bon marché.

Le radiateur soufflant en céramique à capsule de De’Longhi se vend généralement au prix de 44,99 £, mais pour l’instant, vous pouvez l’acheter sur Amazon pour 35,86 £. C’est 20% ou presque 10% sur le RRP.

Et la meilleure nouvelle est que cela pourrait être avec vous d’ici mercredi.

Les appareils de chauffage portables n’ont pas tendance à être particulièrement agréables à regarder, se trompant sur le côté fonctionnel du design. (Les radiateurs sans lame Dyson font exception à la règle. Si vous avez plus de budget, le Hot + Cool à 399 £, qui sert également de ventilateur pour l’été, est une excellente option. Encore plus à dépenser? Vous pouvez obtenir l’air purifiant Pure Hot + Cool pour 549 £. Consultez notre critique pour en savoir plus.)

Le chauffe-capsule De’Longhi est non seulement bien conçu, mais il est solide et construit pour durer.

Il est petit (192 x 137 x 270 mm) mais capable et peut être placé sur votre bureau ou sur le sol. C’est un appareil de 1 800 W avec deux réglages de chaleur. Il est également portable, ne pèse que 1,3 kg et dispose d’une poignée sur le dessus pour que vous puissiez facilement l’emporter d’une pièce à l’autre avec vous.







Nous l’avons examiné et nous l’avons beaucoup aimé. Notre seule critique est que c’est un peu bruyant. Mais placez-le sous le bureau et cela évitera à vos orteils de geler sans vous empêcher de suivre vos appels Zoom.

Pour plus d’options de radiateurs portables, jetez un œil aux meilleurs radiateurs que nous avons testés. Et si vous avez besoin d’une solution plus permanente, découvrez les meilleurs systèmes de chauffage intelligents que vous pouvez acheter dès maintenant.