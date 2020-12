L’ardoise de janvier pour Bares tout est absolument empilé! Voir ci-dessous pour tous les couples que vous pouvez vous attendre à voir en tant qu’invités ou dans des images inédites tout au long du mois:

4 janvier

Brandon (Dinwiddie, Virginie) et Julia (Russie) – Fiancé de 90 jours saison huit

Bretagne (Palm Beach, Floride) et Yazan (Jordan) – L’autre côté

Angela (Hazelhurst, Géorgie) – Heureux pour toujours?

Tarik (Virginia Beach, Virginie) et Noisette (Philippines) – Fiancé de 90 jours saison huit

10 janvier

Tarik et doyen (Virginia Beach, Virginie) – Confession sur l’oreiller

David (Louisville, Ky.) Et Annie (Thaïlande) – Confession sur l’oreiller

Bretagne (Palm Beach, Floride) et Yazan (Jordanie) – L’autre côté

Jovi (La Nouvelle-Orléans, Louisiane) & Yara (Ukraine) – Fiancé de 90 jours saison huit

17 janvier

Mike (Sequim, Wash.) & Natalie (Ukraine) – Fiancé de 90 jours saison huit

Robert (Winter Park, Floride) et Anny (République Dominicaine) – Confession sur l’oreiller

Jenny (Palm Springs, Californie) et Sumit (Inde) – L’autre côté

24 janvier

Molly (Woodstock, Géorgie) – Confession sur l’oreiller

Rebecca (Woodstock, Géorgie) et Zied (Tunisie) – Fiancé de 90 jours saison huit

Stéphanie (Grand Rapids, Michigan) et Ryan (Belize) – Fiancé de 90 jours saison huit

Jenny (Palm Springs, Californie) et Sumit (Inde) – L’autre côté