Le service de streaming de NBC, Peacock, a actuellement un méga accord pour les utilisateurs aux États-Unis. Vous pouvez actuellement verrouiller le niveau Premium pendant 12 mois au prix de 1,99 $ par mois, ou 19,99 $ par an, ce qui est – pour les mathématiques – une offre encore meilleure.

Bien qu’il s’appelle Premium, il s’agit du niveau financé par la publicité de Peacock, qui coûte généralement 4,99 $ par mois / 49,99 $ par an. Cela signifie que vous pouvez réaliser une économie totale de 36 $ sur l’année en vous inscrivant au forfait mensuel et de 30 $ en vous bloquant pour le niveau annuel. N’oubliez pas, cependant, qu’il est globalement moins cher d’opter pour le plan annuel, même si l’économie est moindre.

Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site Web de Peacock et d’utiliser le code promotionnel « SEPTEMBRE » à la caisse si vous vous inscrivez à l’abonnement mensuel, ou « ONEYEAR » si vous optez pour le plan annuel. L’accord expire le 30 septembre 2022.

OBTENEZ LE PAON POUR 1,99 $ PAR MOIS

Malheureusement, le niveau Premium Plus, qui ne vous oblige pas à regarder des publicités, est toujours au prix fort de 9,99 $ par mois.

Notez qu’il n’y a pas d’essai gratuit disponible pour l’offre de 1,99 $. Cependant, si vous ne savez pas si Peacock est le bon service de streaming pour vous, vous pouvez vous inscrire au forfait mensuel et annuler quand vous le souhaitez – après seulement un mois si vous ne l’aimez pas.

De plus, cette offre est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés.

Ceci est exclusif à Peacock aux États-Unis. Cependant, les utilisateurs de l’extérieur de ce pays peuvent toujours profiter de cette offre à l’aide d’un VPN. Tout ce dont vous aurez besoin est votre nom, votre adresse e-mail et tout code postal américain (vous pouvez en obtenir un en ligne) – voir plus dans notre guide pour savoir comment regarder Peacock au Royaume-Uni.

Peacock comprend plusieurs classiques de NBC comme The Office et Parks and Recreation, ainsi que certains des blockbusters de cette année tels que Jurassic World Dominion. Vous pouvez voir comment il se compare à ses rivaux dans notre liste des meilleurs services de streaming TV.

Vous pouvez également obtenir un mois de Disney + pour 1,99 $ dès maintenant, une offre disponible jusqu’au 20 septembre 2022.