Obtenez un Amazon Fire TV Stick 4K pour seulement 23 $ (économisez 27 $)

Les appareils de diffusion en continu ont facilité la mise à niveau de votre configuration de divertissement actuelle sans avoir à acheter un nouveau téléviseur. Alors que le Fire TV Stick 4K Max a obtenu la première place sur notre liste des meilleures options Fire TV Stick, le Fire TV Stick 4K est arrivé en seconde position et est l’alternative la plus proche que vous puissiez obtenir. Il n’offre pas des vitesses aussi rapides que le Max, ni le Wi-Fi 6, mais sinon, c’est un choix solide pour ceux qui recherchent des options de streaming 4K.

À l’heure actuelle, Woot a réduit le prix des streamers multimédias Fire TV Stick 4K à l’état neuf à seulement 23 $ – soit une remise de 27 $. Cette offre n’est disponible qu’aujourd’hui, le 2 juin, jusqu’à épuisement des stocks.

Bien qu’il s’agisse d’un modèle plus ancien, le Fire TV Stick 4K proposé par Woot est toujours riche en fonctionnalités. Il est livré avec une télécommande vocale Alexa pour trouver le contenu que vous souhaitez regarder est simple et rapide – et les commandes du téléviseur facilitent également le réglage du volume. Et vous pouvez également utiliser des appareils compatibles comme l’Echo ou le Dot pour encore plus de commodité, vous donnant la possibilité de lancer des applications, de contrôler la lecture vidéo et plus encore, entièrement mains libres. Il prend également en charge Dolby Vision, HDR, HDR10 Plus et Dolby Atmos, vous offrant tout ce dont vous avez besoin pour une qualité d’image et de son solide à la maison. Il propose également une sélection de jeux impressionnante.

Notez que vous aurez besoin d’un téléviseur 4K pour diffuser en 4K, mais ce streamer fonctionne également avec les téléviseurs non 4K (bien qu’il ne diffuse qu’à la résolution la plus élevée possible offerte par votre écran). A ce prix, difficile de passer à côté de cette offre.

