Netatmo a une offre de Noël qui vaut le détour si vous êtes à la recherche de produits pour la maison intelligente. Si vous dépensez 300 £ sur le site Netatmo, vous pouvez ajouter un Amazon Echo Show 5 gratuit.

L’Echo Show 5 a un prix de vente conseillé de 79,99 £, mais a maintenant un prix généralement convenu de 64,99 £. Vous pouvez l’obtenir gratuitement avec des achats jusqu’au 20 décembre.

Pour obtenir l’offre, vous devrez aller dans votre panier une fois que vous avez ajouté vos achats et cliquer pour ajouter l’Echo Show 5. C’est simple à faire.

Lisez la suite pour savoir quels produits Netatmo pour la maison intelligente nous recommanderions et si l’Echo Show 5 serait un bon ajout à la configuration de votre maison intelligente.

Appareils domestiques intelligents Netatmo

Netatmo est l’un des plus grands noms des produits pour la maison intelligente. Nous avons testé son thermostat intelligent, que nous pensons être une bonne option de chauffage intelligent de base. Il coûte actuellement à partir de 159,99 £ et vous pouvez consulter notre revue complète pour en savoir plus.

Si vous recherchez une caméra de sécurité intérieure, la caméra intérieure intelligente Netatmo sans abonnement (anciennement appelée Welcome) est une option solide. Il dispose de la reconnaissance faciale et de la détection des animaux et coûte 179,99 £. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre article.

Mais notre choix de ses produits serait probablement sa caméra extérieure intelligente, qui est livrée avec une sirène. À 319,99 £, ce n’est pas bon marché, mais c’est l’une des meilleures caméras d’extérieur intelligentes du marché – et vous économiserez de l’argent avec elle à long terme.

L’une des raisons en est qu’il enregistre la vidéo sur une carte microSD intégrée de 8 Go, ce qui signifie que vous n’avez pas à payer pour stocker les images, comme vous le faites avec Nest et Ring. Cela signifie également que vous n’aurez pas besoin de souscrire à un abonnement – si vous avez acheté l’appareil photo, il n’y a pas de frais permanents.

La caméra n’enregistre pas en continu, donc l’enregistrement 24/7 n’est pas une option. Au lieu de cela, il fonctionne par détection de mouvement. Lorsque le mouvement est capté, il enregistre l’événement.

Il est conçu pour remplacer une lumière extérieure et si vous avez un luminaire, il est très facile à installer. Sinon, vous devrez faire appel à un électricien. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre avis.

Le spectacle Amazon Echo 5

Nous avons examiné l’Amazon Echo Show 5 (le 5 dans le nom fait référence à l’écran de 5,5 pouces – ce n’est pas la cinquième itération de l’Echo Show) et lui avons donné 4 étoiles sur 5. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais si vous recherchez un écran de maison intelligente qui excelle en tant qu’horloge / alarme de chevet, plutôt que celui dont la force est en tant que haut-parleur à usage général, alors il peut être un appareil de maison intelligente idéal pour tu.

L’écran rectangulaire de l’Echo Show 5 le rend plus polyvalent que le Spot, dont l’écran est rond. Le 5 est, à bien des égards, une mini version de l’Echo Show, avec un design similaire et des haut-parleurs à l’arrière. Il dispose d’une caméra et d’un microphone et peut être utilisé pour discuter avec n’importe quel autre Echo doté d’un écran, en utilisant la technologie Drop In d’Amazon.

Il peut également être utilisé pour passer des appels Skype, et c’est cette capacité d’appel vidéo qui peut en faire une meilleure option que le Google Nest Hub, qui ne dispose que d’un micro. Si la confidentialité est un problème, le fait que cet appareil dispose d’un couvercle de caméra et d’un micro mutable est rassurant.

Le Show 5 dispose de Bluetooth, vous pouvez donc diffuser de la musique depuis votre téléphone et pour améliorer la qualité du son, vous pouvez connecter vos propres haut-parleurs (ou écouteurs) via la sortie 3,5 mm.

L’Echo 5 est, bien sûr, compatible avec Alexa, et grâce à l’écran, vous pouvez regarder des vidéos d’Amazon Prime (si vous êtes membre) et voir la météo et les recettes au format texte. Gardez à l’esprit, cependant, que l’écran est trop petit pour regarder agréablement un film ou même une longue émission de télévision. C’est beaucoup mieux pour les vidéoclips et autres.

Pour en savoir plus sur les écrans intelligents, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs que nous avons testés.