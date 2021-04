– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Bien que la PlayStation 5 reste plus insaisissable que Carmen Sandiego, cela ne signifie pas que le puits de jeu de Sony s’est soudainement tari. Que vous attendiez patiemment que les détaillants réapprovisionnent la grande baleine blanche des consoles ou que vous soyez très bien avec votre ancienne PlayStation 4 (ou 3!), PlayStation Plus met à votre disposition une grande variété de titres nouveaux et déjà acclamés sans que vous ayez jamais quitter le canapé – et il peut être atteint à un prix beaucoup plus bas que d’habitude en ce moment chez CDKeys.

Recevez des conseils d’experts sur votre téléphone. Inscrivez-vous pour recevoir des alertes par SMS de la part des nerds à la recherche d’offres chez Review.

Les joueurs peuvent obtenir un abonnement de 12 mois au service pour 25,89 $ – une réduction importante de 57% par rapport au prix typique de 59,99 $. Cela bat notre dernière offre à ce sujet de 7 $!

PS Plus est un service d’abonnement qui permet aux joueurs d’accéder à des jeux en ligne coopératifs et compétitifs avec d’autres joueurs du monde entier sur des titres de premier plan, y compris Call of Duty: Guerre froide Black Ops (69,99 $), Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (49,99 $) et FIFA 21 (39,99 $).

En plus de cela, les membres PS Plus auront accès à trois jeux gratuits par mois, ainsi qu’à un arriéré de jeux précédemment publiés sur le service. Comme révélé lors de la vidéo PlayStation Plus Collection sur YouTube l’année dernière, ceux-ci vont des jeux d’action percutants, y compris Batman: Arkham Knight (19,99 $) et Dieu de la guerre (19,99 $), à des jeux d’aventure axés sur l’histoire, comme Detroit Devenir Humain (29,99 $) et The Last of Us Remastered (17,99 $).

Pour ceux qui souhaitent économiser encore plus d’argent ou simplement essayer ce qui peut être fait avec l’abonnement, CDKeys vend également une option PS Plus de trois mois au prix de 11,19 $, soit 60% de réduction sur le prix demandé habituel de 27,99 $.

Dans tous les cas, assurez-vous de souscrire à un abonnement et de rattraper certains jeux classiques à ces tarifs réduits pendant que vous le pouvez encore!

Besoin d’aide pour trouver des produits? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Review couvrent tous vos besoins d’achat. Suivez Review sur Facebook, Twitteret Instagram pour les dernières offres, critiques et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.