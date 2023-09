Obtenez un abonnement d’un an à Flexjobs pour 30 $ et trouvez des offres d’emploi à distance vérifiées

Vous recherchez un travail à distance, hybride ou indépendant, ou des emplois avec des horaires flexibles ? Il existe de nombreuses options pour rechercher un emploi, mais Flexjobs est un moteur de recherche d’emploi de niche spécialisé dans les travaux à domicile convoités que beaucoup de gens recherchent de nos jours. Et à l’heure actuelle, StackSocial a réduit de 57 % le prix d’un abonnement d’un an, ce qui signifie que vous ne paierez que 30 $ pour avoir accès à des offres d’emploi légitimes pendant 12 mois. Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

Flexjobs filtre les offres d’emploi et vérifie l’authenticité de l’annonce, ce qui peut vous faire gagner du temps par rapport à l’utilisation de sites alternatifs souvent criblés d’escroqueries. Il existe plus de 50 catégories d’emplois différentes, parmi lesquelles la gestion de comptes, la comptabilité et la finance, les communications, le service client, la saisie de données, l’éducation, l’ingénierie, les ventes et le marketing, la science et la technologie et la rédaction, entre autres. Et le site dispose d’une interface conviviale qui vous permet de filtrer vos résultats pour trouver les publications les plus pertinentes. Votre abonnement comprend également un coaching de carrière, une révision de CV, un test de compétences et bien plus encore qui peuvent aider les demandeurs d’emploi à améliorer leurs chances d’être embauché.

Flexjobs facilite également la comparaison des employeurs, avec de nombreuses informations sur plus de 40 000 organisations proposant du travail à distance ou flexible. Il convient de noter que plusieurs avis mentionnent des options limitées pour les emplois en dehors des États-Unis. Nous vous recommandons donc de garder cela à l’esprit lorsque vous magasinez et de déterminer dans quels outils il vaut la peine d’investir pour votre recherche d’emploi. Une fois votre abonnement activé, vous pourrez accéder à Flexjobs via n’importe quel navigateur moderne sur ordinateur et mobile. Assurez-vous simplement d’utiliser votre code dans les 30 jours suivant votre achat.