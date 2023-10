Obtenez un abonnement à vie à PDF Extra Ultimate pour seulement 100 $

Travailler avec des PDF peut être compliqué, surtout si vous ne disposez pas des outils appropriés pour le travail. Que vous soyez étudiant, professionnel ou que vous aimiez simplement disposer d’options faciles à utiliser à la maison, souscrire à PDF Extra est une bonne idée pour la plupart des gens. Avoir un abonnement vous permettra d’éditer, de convertir et d’exporter vos PDF (ainsi que d’accéder à de nombreuses autres fonctions) – et vous pouvez dès maintenant souscrire un abonnement à vie à PDF Extra pour seulement 100 $ avec cet accord StackSocial. Normalement 80 $ par an pour le forfait Ultimate, vous économiserez bientôt de l’argent au cours de votre deuxième année d’utilisation. Aucune date d’expiration n’est indiquée pour cette offre, nous vous recommandons donc d’effectuer votre achat le plus tôt possible.

PDF Extra fonctionne comme un abonnement tout-en-un de lecteur, d’éditeur et de convertisseur qui vous permet d’éditer et de convertir facilement des fichiers PDF, ainsi que de combiner rapidement des documents, d’annoter vos fichiers avec des commentaires et des surlignages, de remplir et de signer vos documents en toute sécurité, de les protéger. vos documents avec des mots de passe et des cryptages et plus encore. Il vous aidera à ajuster n’importe quel élément de votre PDF et à ajouter ou supprimer des pages selon vos besoins.

Ce plan est destiné à un seul utilisateur et est livré avec 100 Go de stockage MobiDrive. De plus, il est important de noter que cette offre n’est disponible que pour les nouveaux utilisateurs. De plus, vous pourrez accéder à ce programme sur ordinateur et mobile. Selon StackSocial, vous aurez besoin de Windows 10 ou 11 : version 32 bits ou 64 bits et des versions Android et iOS sont disponibles sur mobile.

Une fois votre achat effectué, vous recevrez un code pour activer votre abonnement à PDF Extra. Assurez-vous simplement d’utiliser votre code dans les 30 jours suivant l’achat.