Obtenez un abonnement à vie à Microsoft Office pour seulement 25 $ pour une durée limitée

Microsoft Office propose une gamme de programmes qui peuvent faciliter le travail. Vous pouvez généralement l’acheter via un abonnement, mais cela signifie ajouter une dépense mensuelle supplémentaire à votre budget. Microsoft propose également Office via l’achat d’une licence unique, mais cela peut coûter cher. Si cela ne vous dérange pas de ne pas disposer de la toute dernière version, cette offre de StackSocial peut vous aider à obtenir des applications Office populaires tout en économisant. Cet accord actuel réduit l’accès à vie à Microsoft Office 2019 à seulement 25 $. Il n’y a pas de date limite explicite pour cet accord, mais nous vous suggérons d’agir rapidement car il est susceptible d’expirer sans préavis.

Les utilisateurs de Mac bénéficieront de la suite d’applications Home and Business, qui comprend Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams Classic et OneNote. Les utilisateurs Windows obtiendront la version Professional Plus, avec des applications supplémentaires telles que Publisher et Access. Gardez simplement à l’esprit que vous n’obtiendrez pas Microsoft Teams sur la version Windows.

Il ne s’agit pas de la dernière version d’Office, mais par rapport à l’inscription au Microsoft 365 abonnement, qui coûte 7 $ par mois ou 70 $ par an pour les particuliers, l’offre de StackSocial pourrait être une meilleure offre pour ceux qui ont juste besoin des bases et non des toutes dernières fonctionnalités. Il existe une alternative en ligne gratuite à Microsoft Office que vous pouvez utiliser, mais elle manque de plusieurs fonctionnalités et ne peut être utilisée que dans le navigateur. De nos jours, les utilisateurs Apple peuvent également considérer Outlook comme une application Mac gratuite. Néanmoins, les applications de productivité supplémentaires disponibles peuvent faire de cet ensemble un investissement judicieux pour la plupart des gens.

Quelques points importants à noter : vous recevrez un code à usage unique pour un seul ordinateur, vous ne pourrez donc pas télécharger ces applications sur plusieurs appareils. Cela signifie que si vous effectuez une mise à niveau vers un nouvel ordinateur ou si votre ordinateur actuel meurt, vous ne pourrez probablement pas transférer la suite. Ces licences ne disposent pas non plus de certaines des commodités supplémentaires que vous obtiendrez avec un abonnement 365, notamment le stockage cloud OneDrive et les fonctionnalités d’IA basées sur le cloud, notamment Microsoft Copilot.