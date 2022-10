Obtenez un 50in Toshiba 4K Fire TV & Ring Doorbell pour moins de 300 £

Acheter un téléviseur 4K 50 pouces signifie généralement se séparer de beaucoup d’argent, mais ce n’est pas le cas en ce moment si vous êtes basé au Royaume-Uni.

C’est parce que Toshiba propose son UF3D Fire TV pour seulement 299 £ – une économie de 100 £ sur le prix demandé habituel, et la première remise importante que nous ayons vue depuis son lancement en septembre. Mais Amazon et Argos adoucissent l’offre en incluant une Ring Video Doorbell 2 gratuite (d’une valeur généralement de 89,99 £) pour une économie totale de 189,99 £, soit 38 %.

Obtenez l’ensemble Toshiba UF3D et sonnette Ring Video d’Argos

Ce forfait expirera le 14 novembre, alors agissez vite si vous cherchez à mettre à niveau votre maison intelligente. Mais que se passe-t-il si un téléviseur 50 pouces ne rentre pas dans votre salon ?

Heureusement, Toshiba vous couvre également. Le modèle 43 pouces du même appareil est à son prix le plus bas avec une remise de 80 £, et vous bénéficiez toujours de la Ring Video Doorbell gratuite. À 269 £, c’est 169,99 £ moins cher que ce que vous paieriez habituellement pour les deux. Encore une fois, il est disponible via Amazone ou Argoset expire le 14 novembre.

Comme leurs noms l’indiquent, les deux téléviseurs intègrent Fire TV. Cela offre un accès facile à une gamme de fournisseurs de rattrapage, de services de streaming et même de jeux, à la fois via la télécommande et mains libres à l’aide d’Alexa.

L’assistant vocal d’Amazon peut également être utilisé pour contrôler la Ring Video Doorbell 2, qui reste une excellente option pour la sécurité domestique trois ans après sa sortie. Il fournit des notifications activées par le mouvement, une vidéo 1080p en temps réel, une communication bidirectionnelle et une vision nocturne, le tout dans un appareil alimenté par batterie.

Vous avez la possibilité de payer pour des fonctionnalités supplémentaires avec un abonnement Ring Protect (à partir de 3,49 £ par mois ou 34,99 £ par an), mais ce n’est en aucun cas nécessaire.

Malheureusement, ces téléviseurs ne sont pas disponibles aux États-Unis. Cependant, il y a souvent Offres Ring Video Doorbell sur Amazon US.

