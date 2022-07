Obtenez trois prises intelligentes TP-Link Tapo pour 12 £

Les prises intelligentes sont le moyen le plus rapide – et le plus économique – de commencer à utiliser la technologie de la maison intelligente. Ils transformeront n’importe quel appareil enfichable en un appareil connecté que vous pouvez programmer, contrôler à distance et configurer pour s’allumer et s’éteindre avec d’autres appareils intelligents de votre maison.

Nous avons repéré une bonne affaire chez Toolstation qui vous permet d’acheter trois prises intelligentes TP Link Tapo P100 13a pour 12,02 £. Ils coûtent généralement 8,99 £ chacun, ce qui signifie que vous économiserez 14,95 £. Et 4 £ pour une prise intelligente est, franchement, une offre incroyable.

Obtenez trois prises intelligentes TP Link Tapo P100 pour 12,02 £

Le seul hic est que la succursale Toolstation près de chez vous peut ou non les avoir en stock car ils ne sont pas disponibles pour la livraison. Mais vous pouvez utiliser le bouton de collecte sur la page du produit pour trouver vos magasins les plus proches et vérifier.

Nous avons testé et examiné le Tapo P100 : vous le trouverez dans notre tour d’horizon des meilleures prises intelligentes. L’une de ses meilleures caractéristiques est que vous n’avez pas besoin d’un hub séparé pour le contrôler. Il se connecte via Wi-Fi directement à votre routeur haut débit, il n’est donc pas nécessaire de débourser pour tout autre équipement. Téléchargez simplement l’application TP-Link, branchez-la au mur et branchez l’appareil que vous souhaitez rendre intelligent.

La prise dispose également d’un interrupteur marche/arrêt, de sorte que les parents et amis n’ont pas besoin d’utiliser l’application. Ils peuvent utiliser n’importe quel appareil que vous avez branché normalement.

Le TP Link Tapo P100 prend en charge Google Assistant et Alexa. Cela signifie que vous pouvez brancher votre lampe préférée et, via votre assistant numérique, l’allumer et l’éteindre avec une commande vocale.

Une autre bonne fonctionnalité est son mode absent, que vous pouvez utiliser comme couche supplémentaire de sécurité à domicile. La lampe que vous avez branchée s’allumera et s’éteindra au hasard, pour donner l’impression que quelqu’un est à la maison.

Vous trouverez l’offre sur le site Web de Toolstation. S’il n’y a pas de stock près de chez vous, la meilleure offre suivante que nous avons trouvée est un pack de quatre prises intelligentes Tapo P100 pour 27,99 £ d’Amazon.

