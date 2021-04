Le Dyson Cyclone V10 est l’un des meilleurs aspirateurs que nous ayons testés. En fait, nous le considérons comme le meilleur rapport qualité-prix sans fil Dyson que vous pouvez acheter pour le moment. Et avec plus de 10% de réduction sur son prix pour une période limitée, c’est le moment idéal pour en acheter un.

Achetez directement chez Dyson avant le 4 mai et obtenez 50 £ de réduction sur le V10 Animal Extra sans fil, ce qui ramène le prix à 399,99 £, à partir de 449,99 £.

Monde PC Currys, Argos et Très sont également le prix correspondant à la transaction.

L’Animal Extra est optimisé pour les maisons avec des animaux domestiques, et il est brillant pour ramasser les poils et les peluches. Il est également livré avec une brassée de modules complémentaires.

Dans la boîte, vous obtiendrez huit outils et accessoires différents, y compris la tête à entraînement direct et un mini-outil motorisé.

Parmi les nouveaux accessoires, il y a l’adaptateur supérieur (qui coûte 25 £ à acheter séparément) et qui vous permet de créer un angle fixe entre la baguette et la tête afin que vous puissiez passer l’aspirateur sur le dessus des étagères et d’autres endroits gênants. Nous l’avons testé et cela fait une réelle différence pour le nettoyage à main.







Vous obtiendrez également quatre autres outils de nettoyage, un filtre de rechange et une station d’accueil que vous pouvez monter au mur et qui sert également de chargeur du V10.

Le Cyclone V10 a une autonomie allant jusqu’à une heure (comme pour toutes les statistiques de batterie d’aspirateur, il s’agit du réglage le plus bas, sans outil motorisé attaché) et il se recharge en 3,5 heures. À 0,76 litre, il a une petite poubelle mais du côté positif, il est facile à ouvrir et à décharger directement dans les poubelles.

Le V10 est un aspirateur modulaire, vous pouvez donc sortir la baguette et choisir de l’utiliser comme nettoyeur de poche. Les joints à dégagement rapide facilitent le changement des accessoires et des têtes de nettoyage.







Nous avons attribué au V10 4,5 étoiles sur 5. Lorsque nous l’avons examiné, nous l’avons qualifié de «phénoménal» et avons été particulièrement impressionnés par sa puissance. Ce n’est pas parfait: ce n’est pas l’aspirateur le plus léger au monde et la gâchette que vous devez maintenir enfoncée pendant l’utilisation rend le nettoyage un peu plus difficile.

Dans l’ensemble, cependant, si vous voulez acheter un Dyson, obtenir une bonne affaire sur un V10 est le moyen d’en avoir le plus pour votre argent dès maintenant.

Pour voir tous nos aspirateurs les mieux notés, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés. Et pour voir ce que nous avons fait de la dernière version de Dyson, jetez un œil à notre examen du Dyson V11 Outsize.