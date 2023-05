Obtenez Peacock pour seulement 20 $ par an : alerte de transaction

NBCUniversal propose Peacock Premium pour 30 $ de réduction sur le prix normal. Normalement 49,99 $ / an, vous pouvez obtenir Peacock Premium pour 20 $ par an grâce à un prix spécial pour célébrer la Journée nationale du streaming.

Si vous êtes un fan de football, Peacock Premium pour 20 $ / an est une énorme affaire. Vous obtenez environ 180 matchs de Premier League chaque saison. Peacock comprend également Goal Rush, le populaire spectacle de Premier League. Et Peacock offre un accès à la chaîne de télévision Premier League, disponible 24h/24 et 7j/7.

En plus de cela, Peacock Premium propose également :

• Tous les matchs de la Coupe du monde féminine (en espagnol)

• Sélectionnez les jeux USMNT et USWNT (en espagnol)

• Des milliers d’émissions de télévision et de films à succès

Comment obtenir Peacock pour 20 $ par an

Suivez ces étapes:

Activer l’offre Cliquez sur « Choisir un plan » Passez à « Plan annuel », puis choisissez Peacock Premium Cliquez sur le bouton ‘Avoir un code promo’ Saisir le code promotionnel: N2TEWDZZ Entrez votre paiement et vos coordonnées

Notre choix : Comprend : matchs exclusifs de Premier League, USMNT/USWNT et Coupe du monde féminine en espagnol, et plus encore S’inscrire

Comme vous pouvez le voir sur le calendrier de football de Peacock, le service de streaming propose de nombreux jeux et émissions.

Peacock est largement disponible sur Amazon Fire, ainsi que sur les appareils Apple, notamment l’iPhone, l’iPad, l’iPod touch, l’Apple TV 4K et l’Apple TV HD ; Roku ; Plates-formes et appareils Google, y compris Android, les appareils Android TV, les appareils Chromecast et Chromecast intégrés ; La famille d’appareils Xbox One de Microsoft, y compris Xbox One S et Xbox One X ; et les téléviseurs VIZIO SmartCast et les téléviseurs intelligents LG ; ainsi que Sony PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro.

Photo : IMAGO / YAY Images