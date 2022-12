Obtenez Paramount + pour 50% de réduction sur le plan annuel avant l’augmentation des prix

Une augmentation de prix pour Paramount + se produira bientôt. Nous ne savons pas quand, ni de combien. Mais c’est une certitude que cela arrive, selon le propre directeur financier de Paramount. Donc, si vous savez que vous allez regarder beaucoup d’UEFA Champions League, de Serie A et d’autres ligues de football de Paramount+, c’est le moment d’économiser. Vous pouvez obtenir le plan annuel Paramount + à 50% de réduction si vous agissez rapidement.

Actuellement, Paramount + coûte 4,99 $ par mois ou 49,99 $ pour un plan annuel. Avec Paramount Plus proposant plus de 2 400 matchs de football par an, 49,99 $ pour le plan annuel de 12 mois est une bonne affaire. Mais une offre encore meilleure est l’offre spéciale de Paramount + de 50% de réduction pendant 12 mois. Cela signifie que vous pouvez obtenir Paramount + pour 24,99 $ pendant une année entière. Cela équivaut à un prix incroyablement bas de 2,08 $ par mois.

Comment obtenir Paramount+ à 50 % de réduction

Suivez les étapes suivantes pour obtenir Paramount+ 50 % de réduction :

Allez-y et activez l’offre – vos 7 premiers jours sont gratuits Appuyez sur le bouton “Échanger maintenant” Cliquez sur ‘Continuer’ Sélectionnez le bouton “Annuel” pour obtenir 50 % de réduction sur un forfait annuel pour votre première année Cliquez sur ‘Essential Plan’ et ‘Select Plan’ Créez votre compte Entrez les détails du paiement

Et puis c’est parti !

Notez que l’offre expire le 2 janvier 2023. Et vous ne pourrez plus jamais obtenir la même offre après la date d’expiration, surtout lorsque le prix augmente.

Notez également que l’offre est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés.

Que propose Paramount+ ?

Nous sommes particulièrement ravis de l’arrivée de Top Gun: Maverick sur Paramount + le 22 décembre. Mais en plus des centaines de films, d’émissions de télévision et d’actualités de CBS et Paramount, la chaîne de streaming propose une tonne de football.

Par exemple, le vaste portefeuille de propriétés de football comprend : la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Ligue de conférence Europa, la Serie A italienne, la Premiership écossaise, la ligue argentine, Brasileirāo, la Coupe d’Asie, la Ligue des champions de l’AFC, la Coupe féminine, la Ligue des Nations de la Concacaf, etc. .

Paramount+ en vaut la peine rien que pour la Ligue des champions de l’UEFA. Avec les meilleures équipes d’Europe qui s’affrontent, mettant en vedette les plus grandes stars du monde (Messi, Mbappé, Neymar, Haaland), la Ligue des champions est le meilleur tournoi de football de clubs de la planète.

Ne regrettez pas d’avoir raté ces économies massives. Obtenez Paramount Plus à 50 % de réduction aujourd’hui avant le 2 janvier 2023.