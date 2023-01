Obtenez Paramount+ gratuitement pendant 1 mois

Vous pouvez essayer gratuitement le service de streaming Paramount+ pendant un mois en profitant d’une offre spéciale jusqu’au 31 janvier 2023.

Paramount + est le domicile exclusif de la Serie A. L’élite italienne est revenue à l’action la semaine dernière après la pause de la Coupe du monde. Les suspects habituels Napoli, l’AC Milan, la Juventus, l’Inter, la Lazio, la Roma et l’Atalanta se battent actuellement pour le Scudetto ainsi qu’une place dans le top 4 et une place en UEFA Champions League l’année prochaine.

L’offre d’un mois gratuit est disponible pour les nouveaux abonnés, donc si vous n’avez jamais essayé Paramount+ auparavant, c’est le moment. Vous pouvez obtenir votre mois gratuit en utilisant le code promo SERIEA lors de votre inscription. L’offre expire à la fin du mois, alors sautez dessus pendant que vous le pouvez.

Option d’affichage recommandée :

Regardez la Serie A italienne Comprend : Serie A, UEFA Champions League et plus Essai gratuit de 7 jours

En plus de la Serie A, Paramount + propose également une tonne de football en plus en janvier. De plus, en février, l’acte principal est bien sûr l’UEFA Champions League, ainsi que l’Europa League et l’Europa Conference League. La Primera argentine, la Brasilerião, la Premiership écossaise, la Super League féminine et diverses compétitions internationales figurent également sur le service.

Essai gratuit de Paramount+ pour les fans de football

Bien que certaines de ces compétitions ne soient pas en saison pendant la durée de l’offre d’un mois gratuit, à 4,99 $/mois pour le plan Essential (qui comprend tout le football en direct mentionné ci-dessus), conserver votre abonnement après l’essai est une valeur assez décente pour les fans de football.

Paramount+ a également de grands projets pour l’avenir. Voici ce que l’un de leurs dirigeants a récemment déclaré à World Soccer Talk : « Nous voulons être une destination incontournable toute l’année pour les fans de football. Nous essayons de le faire en créant un service qui s’adresse à ces fans, se soucie de ces fans et le présente de manière authentique.

Crédit photo : Imago