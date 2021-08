Obtenez notre ensemble de batterie de cuisine préféré à 40% de réduction

– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Que vous remplissiez votre cuisine pour la première fois ou que vous réorganisiez votre collection d’ustensiles de cuisine, un bon ensemble d’ustensiles de cuisine va un long chemin. Tout le monde a besoin d’un ensemble solide de casseroles et de poêles qui feront cuire vos aliments correctement et dureront au fil des années. Après de nombreux tests, nous avons nommé cet ensemble haut de gamme de HexClad comme le meilleur et maintenant il est beaucoup plus abordable qu’auparavant.

La batterie de cuisine hybride de 13 pièces de la marque est maintenant en vente au prix de 599,99 $, une remise de 399 $ par rapport à son prix standard de 999 $. L’ensemble comprend une casserole de 12 pouces, une casserole de 10 pouces, une casserole de 8 pouces, une casserole de 2 pintes, une casserole de 3 pintes et une casserole de 8 pintes, toutes avec couvercles. L’ensemble comprend également un pot wok de 12 pouces sans couvercle inclus.

Cet ensemble est notre choix pour la meilleure batterie de cuisine que vous pouvez acheter pour diverses raisons. Bien que la marque soit nouvelle sur la scène, nous avons été impressionnés par la rapidité et l’uniformité de la cuisson des casseroles. Bien qu’ils aient une construction à trois couches (comme des casseroles en acier inoxydable à plusieurs revêtements), nous avons constaté que les pièces sont nettement plus légères que les autres et ont un dessus hexagonal gravé au laser unique qui réduit les risques de rayer des ustensiles en métal.

Si vous êtes intéressé par HexClad, mais que vous n’avez pas besoin des 13 pièces de cette collection, vous pouvez obtenir 5% de réduction sur les casseroles et poêles HexClad sur Amazon dès maintenant, y compris une poêle en acier inoxydable de 12 pouces, une batterie de cuisine 7 pièces et un wok de 12 pouces.

Donc, que vous prépariez un sauté ou que vous saisissiez du porc, ces ventes d’ustensiles de cuisine HexClad ont tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour améliorer vos repas. Agissez rapidement, ces économies ne dureront plus longtemps.

