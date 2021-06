Obtenez nos appareils de bâton de streaming Roku préférés en vente

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Amazon Prime Day 2021 est en cours jusqu’au mardi 22 juin, mais ce n’est pas le seul jeu en ville. En fait, Best Buy a déjà lancé le bien nommé Bigger Deal Event, avec des économies substantielles sur toutes sortes de technologies, y compris certains de nos appareils de streaming Roku préférés. Reviewed a testé un grand nombre d’appareils de streaming au fil des ans et constate systématiquement que les produits Roku se classent parmi les premiers du peloton. En fait, le Roku Ultra, qui est en vente au prix de 69,99 $ (30 $ sur le prix catalogue de 99 $), reste notre premier choix.

Nous aimons les appareils Roku pour leurs interfaces rationalisées et intuitives et leurs télécommandes de premier ordre, ainsi que pour la prise en charge à un seul bouton des meilleurs services de streaming comme Netflix, Hulu, Disney+ et Amazon Prime Video. D’autres options qui ont fait notre liste incluent le Roku Streaming Stick+ (en vente pour 39,99 $ contre 49,99 $ habituels) et le Roku Express 4K+, qui, à 29,99 $, est 25 % de moins que le prix catalogue de 39,99 $. Nous avons décomposé les trois pour vous ci-dessous, afin que vous puissiez faire le meilleur choix pour votre maison.

Roku Express 4K+ pour 29,99 $ (économisez 10 $) : Avec cet appareil, vous bénéficierez d’un streaming de haute qualité avec un budget limité avec une configuration facile et l’interface familière de Roku que les fans connaissent et adorent. En tant que mise à niveau par rapport à l’Express classique, vous bénéficierez également de la recherche vocale et des commandes de volume, bien que vous souhaitiez noter que le Roku Express rétrogradé que nous avons testé plafonné également à la vidéo 1080p.

Roku Streaming Stick + pour 39,99 $ (économisez 10 $): Cette clé de streaming compacte, qui ressemble le plus au célèbre Amazon Fire Stick 4K (en vente à 24,99 $), offre le genre de performances rapides que vous obtiendriez de la boîte de streaming pleine grandeur de la marque, y compris la prise en charge 4K et HDR (il n'y a pas de Dolby Vision, cependant). Vous obtiendrez également la télécommande vocale de premier ordre de Roku, mais sans la prise casque.

Roku Ultra pour 69,99 $ (économisez 30 $): Classé comme notre meilleur appareil de streaming, le Roku Ultra ultra-rapide est livré avec la meilleure télécommande que nous ayons jamais eu le plaisir d'utiliser, et il y a même une prise casque pour une écoute privée. Il existe une interface axée sur l'application que nous trouvons toujours parmi les plus faciles à utiliser.

