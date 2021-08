Obtenez McAfee Total Protection pour 5 appareils pour seulement 14,99 £

Bien que les sociétés de sécurité offrent des remises permanentes sur la première année d’abonnement antivirus, il existe des offres encore meilleures si vous êtes rapide.

À l’heure actuelle, avec l’offre du jour d’Amazon, la Total Protection 2021 de McAfee n’est proposée que pour les deux prochains jours. Alors dépêchez-vous : ces offres seront terminées jeudi.

Offre 1 – 14,99 £ : Protection totale pour 5 appareils

Il y a en fait deux offres disponibles. Le premier, et le plus attrayant pour la plupart des gens, est un abonnement d’un an qui couvre 5 appareils pour 14,99 £. Ce qui est de 3 £ chacun.

Ces appareils peuvent être des ordinateurs portables ou des PC Windows, des Mac, des téléphones Android et des iPhones : vous pouvez utiliser les licences sur n’importe quelle combinaison de ceux-ci.







Offre 2 – 17,99 £ : Total Protection 2021 pour 10 appareils

Si vous avez 10 appareils, il y a une offre encore meilleure, ce qui signifie que chacun est protégé pour seulement 1,79 £ pendant un an.

Amazon dit que cela vous coûterait généralement 59,99 £, vous économisez donc 42 £, soit 70 %.

En fait, le prix annuel normal de la protection totale pour 10 appareils est de 89,99 £, mais il y a presque toujours une remise pour la première année d’un abonnement antivirus et McAfee a tendance à l’offrir pour 39,99 £ (vous pouvez le vérifier ici). Cela signifie que l’économie «réelle» est de 22 £, mais c’est toujours plus de 50% de réduction sur la remise habituelle de la première année.

L’offre de 5 appareils est normalement de 49,99 £ selon Amazon, mais McAfee facture en réalité 79,99 £ lors du renouvellement. Encore une fois, le prix habituel de la première année est de 34,99 £, donc avec l’offre sur Amazon, vous économisez 20 £.

Offre 3 – 29,99 £ : Protection totale pour 5 appareils (2 ans)

Si vous êtes heureux de vous abonner pour deux ans, vous pouvez obtenir cette affaire de McAfee qui couvre alors deux ans (pas un seul) pour 29,99 £. Alors que 3 £ par an et par appareil, c’est un peu plus, n’oubliez pas qu’après la première année de l’offre de 10 appareils, le prix de renouvellement est de 89,99 £, donc le coût total pour deux ans est en fait plus élevé. Évidemment, nous nous attendons à ce que vous magasiniez après l’expiration de l’accord, comme vous le feriez avec tout autre service.







Total Protection, comme son nom l’indique, offre plus qu’un antivirus. Vous bénéficiez également d’une protection contre les ransomwares, le cryptojacking (où votre appareil est piraté et utilisé pour gagner de l’argent pour les cybercriminels) ainsi que des extras tels qu’un destructeur de fichiers, une extension pour votre navigateur Web pour vous avertir lorsque vous cliquez sur des liens dangereux et un mot de passe directeur.

McAfee occupe la deuxième place de notre liste des meilleurs logiciels antivirus et utilise une puissance de traitement minimale, ce qui signifie qu’il ne ralentira pas votre ordinateur pendant que vous essayez de l’utiliser.

Lisez notre revue complète de Total Protection 2021 pour plus de détails.

