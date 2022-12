Obtenez Mario Kart Live ou Skyward Sword gratuitement avec Switch OLED

Avez-vous été à la recherche du pack console de jeux parfait pour Noël ?

Ne cherchez plus, jusqu’au 31 décembre, vous pouvez obtenir gratuitement Mario Kart Live : Home Circuit (édition Mario ou Luigi) ou The Legend of Zelda : Skyward Sword HD lorsque vous achetez la Nintendo Switch OLED directement auprès de Nintendo UK.

obtenir switch oled avec jeu gratuit

Mario Kart Live: Home Circuit vaut généralement 99,99 £, tandis que Skyward Sword coûte 49,99 £ – il y a donc une grosse économie à faire, même si la console elle-même est toujours au prix fort.

L’offre est disponible uniquement sur le Site Web de Nintendo, et les deux sont destinés à des copies de jeux physiques plutôt qu’à des téléchargements numériques. Nintendo a également confirmé que cet accord était réservé aux clients britanniques.

La Switch OLED est la meilleure console de la gamme, dotée d’un grand écran lumineux de 7 pouces, d’une béquille robuste et d’une capacité de stockage de 64 Go, soit le double de la quantité disponible sur la Switch habituelle.

Cet ensemble est disponible sur les versions blanche ou rouge et bleue de la console, qui n’a été lancée qu’il y a un peu plus d’un an. Vous pouvez en savoir plus dans notre revue Nintendo Switch OLED.

Mario Kart Live: Home Circuit (à ne pas confondre avec Mario Kart 8) permet aux joueurs d’utiliser le Switch pour conduire un kart télécommandé sur le thème de Mario ou de Luigi, afin que vous puissiez créer une véritable course de Mario Kart à la maison.

Le jeu est livré avec des accessoires vous permettant de créer une piste de course physique, puis de conduire votre personnage dans votre maison en utilisant le flux de caméra sur le commutateur pour naviguer.

The Legend of Zelda : Skyward Sword HD est une version remasterisée du titre de 2011 pour la Switch. Vous incarnez le jeune chevalier Link alors qu’il cherche Zelda tout en luttant contre une ancienne force maléfique.

Les joueurs ont la possibilité d’utiliser des manettes et des boutons pour contrôler Link, ou des commandes de mouvement améliorées avec les contrôleurs Joy-Con.

