Obtenez ma pompe à pneu préférée pour vélos de route et vélos pour enfants à 20 % de réduction

Obtenir un pneu crevé sur un vélo de route est une déception. Il en va de même pour sortir tous les vélos de la famille pour une balade pour constater que les pneus du vélo des enfants sont complètement à plat. Pendant de nombreuses années, j’ai eu du mal avec diverses pompes à pneus de vélo qui étaient censées fonctionner à la fois avec des valves Presta (communes sur les pneus de vélo de route) et des valves Schrader (communes sur la plupart des autres vélos).

Heureusement pour vous, la solution à mon problème est marquée de 20 % de réduction cette semaine Événement Amazon Prime Day.

La mettre fin à tous mes problèmes de pneus. Avec une poignée en bois verni, une base robuste et un tuyau extra long avec des raccords en aluminium, la pompe Leznye semble conçue pour durer, et elle l’est.

Le plus important, un Système de mandrin ABS1 Pro Flip-Thread facilite la connexion aux valves Presta et Shrader sans problème ni tracas. Dévissez simplement le connecteur à l’extrémité du tuyau, retournez-le et revissez-le pour passer de Presta à Schrader. La pompe fournit une pression de 220 livres par pouce carré (psi) et une jauge précise et facile à lire indique la pression de vos pneus en psi ou BAR.

Lors de l’événement Amazon Prime Day d’octobre, la pompe à pied Leznye est en baisse de 20 %. Les versions noir et blanc de la pompe coûtent maintenant 64 $, contre 80 $, et le modèle “néo métallique” coûte maintenant 80 $, contre 100 $.