Obtenez l’un de nos aspirateurs robots préférés jusqu’à 35% de réduction sur Amazon

Peu importe le nombre de fois que vous nettoyez les sols, il y a toujours des particules de saleté ou de miettes rassies qui sont presque impossibles à attraper. Trouver le bon aspirateur robot pour faire le travail peut être aussi difficile que de ramasser la crasse elle-même, sans parler du prix. Si vous voulez un nettoyeur domestique avec une grande puissance d’aspiration et peu de dommages pour votre budget, l’Eufy 11S Slim a quelque chose qui peut facilement répondre à ces besoins – et dès maintenant, vous pouvez l’obtenir pour un prix bas brillant sur Amazon.

Le géant des achats en ligne propose la machine la plus vendue en noir et blanc pour 149,99 $. Le modèle blanc coûte généralement 219,99 $, tandis que le modèle noir est généralement répertorié à 229,99 $, ce qui signifie que vous pouvez l’obtenir jusqu’à 35% de réduction.

Non seulement le 11S est l’un de nos aspirateurs robots préférés, mais nous avons trouvé qu’il s’agissait du meilleur aspirateur abordable disponible. Dans notre revue, nous avons loué le profil mince du 11S (il ne mesure que 2,85 pouces de hauteur), ce qui lui permet d’aller plus loin sous les canapés et les coups de pied. Lors des tests, nous avons constaté que l’aspirateur ramassait environ 11,6 grammes de saleté et de débris par passage. Étant donné que vous pouvez programmer le 11S pour qu’il fonctionne automatiquement tous les jours, nous nous attendons à ce qu’il se remplisse de 80 grammes de saleté et de poils d’animaux par semaine.

Les acheteurs d’Amazon ont également fait l’éloge du 11S, qui compte plus de 32 000 critiques qui lui ont attribué 5 étoiles. Beaucoup de ces clients étaient des propriétaires d’animaux, défendant la capacité du 11S à capturer les poils d’animaux. Il y avait aussi de l’amour pour la façon dont il aurait été silencieux pendant la course et pour la rapidité avec laquelle les acheteurs disent qu’il a appris à manœuvrer autour des objets au fil du temps. Un client l’a mieux exprimé, décrivant sa première utilisation du 11S : « J’ai un sourire sur mon visage plus grand que Dallas.

Rafraîchissez le sol de votre maison cet été tout en économisant vos fonds pour un autre jour avec ce robot aspirateur qui convient aux portefeuilles.

