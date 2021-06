Obtenez l’ordinateur portable Aspire 5 Budget d’Acer à moins de 300 $ en offre Prime Day

Considéré comme l’un des meilleurs ordinateurs portables économiques disponibles par nos collègues de PCWorld, l’Aspire 5 est d’autant plus attrayant avec une baisse de prix de 100 $ qui ramène cette version particulière à seulement 299,99 $.

Il existe différents modèles dans la famille Acer Aspire 5, dont cet A515-46-R14K sous Windows 10 (S) est l’un des modèles les moins chers. Mais il présente des caractéristiques similaires à celles de l’A515-43-R19L légèrement plus ancien que nous avons également examiné, y compris le même châssis mince qui comprend un grand écran Full HD de 15,6 pouces.

La nouveauté de ce modèle est un processeur quadricœur Ryzen 3 3350U amélioré, un clavier rétroéclairé, un scanner d’empreintes digitales et ce qui devrait se traduire par une durée de vie de la batterie plus longue.

Vous ne vous attendriez pas à ce qu’il soit parfait à ce prix, et nous aimerions voir un peu plus de stockage et de mémoire (il a un SSD de 128 Go et 4 Go de RAM DDR4), mais compte tenu du budget, ce sont des compromis que nous sommes prêts à faire .

Voir l’offre Acer Aspire 5 sur Amazon

Vous devrez être un membre Prime pour conclure cette offre, mais vous pouvez abonnez-vous à un essai gratuit de 30 jours une fois tous les 12 mois. Annulez à tout moment ou payez 12,99 $ par mois par la suite.

Spécifications de l’Acer Aspire 5 A515-46-R14K

Affichage: DEL de 15,6 pouces (1920 x 1080)

DEL de 15,6 pouces (1920 x 1080) Processeur: AMD Ryzen 3 3500U à 3,5 GHz

AMD Ryzen 3 3500U à 3,5 GHz Graphique: AMD Radeon Vega 6

AMD Radeon Vega 6 Mémoire: 4 Go de RAM DDR4

4 Go de RAM DDR4 Stockage: SSD de 128 Go

SSD de 128 Go Ports : USB-C 3.2, 2x USB 3.2, USB 2.0, HDMI 2.0 avec HDCP, prise casque, RJ-45, entrée CC pour adaptateur secteur

Connectivité : Wi-Fi bibande 6, Ethernet, Bluetooth 5.1

Wi-Fi bibande 6, Ethernet, Bluetooth 5.1 Suppléments: Clavier rétroéclairé, capteur d’empreintes digitales, deux haut-parleurs

Clavier rétroéclairé, capteur d’empreintes digitales, deux haut-parleurs Vie de la batterie: 10 heures (réclamées)

10 heures (réclamées) Système opérateur: Windows 10 (S)

Windows 10 (S) Poids: 3,99 lb

3,99 lb Dimensions: 14.31×9.86×0.71in

