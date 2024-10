Obtenez l’iPad Pro M4 d’Apple pour 150 $ de réduction avec cette offre Prime Day

Les offres Prime Day d’octobre ne manquent pas parmi lesquelles choisir en ce moment, y compris toute une série d’offres Apple fabuleuses. Parmi ceux-ci se trouve une offre de $150 de réduction sur le dernier iPad Pro M4 11 poucesle prix le plus bas que nous ayons vu. Déjà réduit de 100 $, il existe actuellement un coupon sur la page vous pouvez couper pour économiser 50 $ supplémentaires, ce qui ramène le prix à 849 $. Mais ne vous attardez pas trop si vous voulez cette tablette car le Prime Day se termine ce soir et rien ne garantit combien de temps durera ce prix. Il convient de noter que vous devez être membre Prime pour bénéficier de cette réduction.

Pendant ce temps, Best Buy organise sa propre vente anti-Prime Day, et nous avons repéré la même chose. iPad Pro M4 11 pouces pour 899 $. Les membres Best Buy Plus économisent également 50 $ supplémentaires, donc dans un sens, cette offre est équivalente à Best Buy pour les membres. De plus, si vous échangez une ancienne tablette, vous pourriez économiser jusqu’à 600 $ grâce au programme d’échange de Best Buy.

Il y a beaucoup à aimer dans la version iPad 2024 d’Apple. Vous obtiendrez un magnifique écran OLED (Apple l’appelle un écran Ultra Retina XDR). Cela signifie que vous pouvez vous attendre à des performances de couleur améliorées tout en cochant les cases habituelles de couleur large P3 et True Tone. ProMotion signifie que vous verrez un taux de rafraîchissement ultra-fluide de 120 Hz.

À l’intérieur, Apple a mis en œuvre la toute nouvelle puce M4, utilisant jusqu’à 10 cœurs de processeur et un GPU à 10 cœurs pour des performances incroyables. Vous devrez cependant choisir les configurations de 1 To ou 2 To pour obtenir ces cœurs de 10 processeurs, alors gardez cela à l’esprit. Les autres modèles de capacité disposent d’un processeur à neuf cœurs. D’autres fonctionnalités à noter incluent la prise en charge du Wi-Fi 6E et la possibilité d’opter pour des données de modèle compatibles 5G (bien que cela coûte un supplément).

