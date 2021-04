Dr Tom Frieden

L’annonce par le président Joe Biden ce mois-ci que tous les adultes américains seront éligibles pour recevoir le vaccin COVID-19 d’ici lundi marque le début de la prochaine phase de la campagne de vaccination qui mettra fin à l’épidémie aux États-Unis. Plus d’admissibilité progressive et d’avoir à déterminer si vous avez un problème de santé ou une profession admissible. Plus de disparité d’éligibilité entre les États et même au sein des États. Faites la queue et prenez votre photo.

Si seulement c’était si simple.

Nous avons fait un excellent travail pour obtenir des coups dans les bras – environ 181 millions de doses administrées depuis que Biden a prêté serment le 20 janvier, et nous administrons maintenant environ 3 millions de doses par jour. Nous sommes sur la bonne voie pour battre son objectif de 200 millions de tirs bien avant le 30 avril, son 100e jour au pouvoir.

C’est une bonne nouvelle. Maintenant, la mauvaise nouvelle: de nombreuses personnes qui ont le plus besoin d’un vaccin ne l’ont pas reçu.

Des tirs bien ciblés sauvent de nombreuses vies

L’équité en matière de vaccins ne concerne pas seulement ce qui est juste sur le plan éthique, mais aussi ce qui est essentiel pour la lutte contre la pandémie. Pour réussir, nous avons besoin d’un impact maximal de la vaccination: réduire les cas, les hospitalisations et les décès, et réduire le risque d’apparition de variantes encore plus transmissibles et mortelles. Viser nos vaccins – en acheminant le vaccin là où la transmission est la plus élevée et aux populations touchées de manière disproportionnée – peut atteindre ces objectifs

À l’heure actuelle, les Noirs et les Latinx ne sont vaccinés qu’à environ la moitié du taux des autres groupes, malgré des taux plus élevés d’hospitalisation et de décès liés au COVID. Nous devons nous concentrer en particulier sur les plus de 40 millions de personnes non vaccinées de plus de 50 ans, qui sont de manière disproportionnée des personnes de couleur et des personnes à faible revenu. Les vacciner permettra d’éviter beaucoup plus de décès que de vacciner les jeunes.

Une seule vaccination bien ciblée peut sauver 10 fois plus de vies et prévenir 100 fois plus de cas que de vacciner une personne à faible risque dans une communauté à faible risque. Pensez-y de cette façon: vacciner un jeune qui travaille à domicile et qui ne sera pas exposé au COVID-19 évite exactement zéro cas secondaire et zéro décès. En revanche, vacciner un employé d’une épicerie dans un quartier avec beaucoup de COVID-19 qui vit dans une maison familiale multigénérationnelle pourrait prévenir des dizaines d’infections, dont certaines pourraient être mortelles.

Dans les endroits où la maladie se propage beaucoup, il peut être nécessaire de repousser la réouverture jusqu’à ce que suffisamment de personnes reçoivent le vaccin. Nous pouvons mieux viser nos tirs en renforçant cinq plates-formes:

► Des sites de vaccination communautaires, mais avec une torsion. Autoriser les vaccinations sans rendez-vous et sans rendez-vous pour les résidents des zones à forte prévalence (offrez-leur d’abord, puis partout). Les cliniques de vaccination ont besoin de longues heures chaque jour pour maximiser l’accès. Trop de personnes, en particulier les personnes âgées, ont du mal à s’orienter vers la vaccination.

►Augmentation des vaccinations dans les cabinets médicaux. Des injections devraient être offertes à chaque consultation médicale, y compris les visites dentaires, optométriques et de santé mentale. Certains États commencent à le faire, mais beaucoup ne le sont pas.

►Les pharmacies, en particulier les pharmacies des communautés où les taux de cas sont les plus élevés, devraient offrir une vaccination sans rendez-vous et accélérée.

►Élargir la capacité de vaccination sur les lieux de travail. De nombreux sites de travail organisent des cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière chaque automne et, au retour des travailleurs, peuvent passer à la vaccination contre le COVID-19. La plupart des plus de 120 millions de travailleurs à plein temps en Amérique veulent le vaccin et les employeurs veulent qu’ils l’obtiennent.

►Offrir la vaccination dans les sites communautaires, y compris les centres commerciaux, les bars, les restaurants, les églises, les magasins à un dollar et les événements communautaires. Il sera essentiel de renforcer les partenariats avec les organisations communautaires dans les communautés les plus à risque.

Communiquez que COVID-19 n’est pas un pique-nique

Les vaccins ne servent à rien s’ils restent dans des congélateurs. L’hésitation à la vaccination doit être comprise et traitée par des efforts de communication ciblés. Les influenceurs de la communauté, les chefs religieux et autres messagers de confiance joueront un rôle déterminant pour atteindre différents groupes démographiques. Ils doivent contribuer à accroître la demande à mesure que l’offre la dépasse.

Une approche similaire à celle utilisée dans la lutte antitabac, mettant en vedette de vraies histoires de douleur et de souffrance de longs survivants du COVID-19, peut être très efficace. Même pour de nombreux jeunes, le coronavirus n’est pas un pique-nique, et les jeunes qui avaient eu une maladie grave doivent faire passer ce message chez eux.

Les vaccins sont notre voie vers plus de liberté et de sécurité. Malheureusement, nous sommes confrontés à une quatrième poussée – émoussée par la vaccination. Chacun de nous peut faire trois choses: Faites-vous vacciner le plus tôt possible et encouragez vos amis, votre famille et vos voisins à se faire vacciner également; continuez à vous masquer, surtout à l’intérieur près des autres; et réduisez les contacts à l’intérieur avec des personnes n’appartenant pas à votre foyer.

Il y a cinquante ans, le médecin britannique Julian Tudor Hart écrivait que «la disponibilité de bons soins médicaux a tendance à varier inversement avec les besoins de la population desservie». Aujourd’hui, il est essentiel que nous inversions cette tendance. Pour vaincre le COVID-19 dans notre intérêt pour tous, nous devons faire vacciner le plus rapidement possible les personnes qui en bénéficieront le plus.

Le Dr Tom Frieden, président et chef de la direction de l’initiative mondiale à but non lucratif Resolve to Save Lives, est un ancien directeur des Centers for Disease Control and Prevention et un ancien commissaire du Département de la santé de New York. Suivez-le sur Twitter: @DrTomFrieden