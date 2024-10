Obtenez les vaccins contre la COVID-19 et la grippe dès qu’ils sont disponibles : Santé publique d’Algoma

Les vaccins seront également disponibles à pharmacies participantes les prestataires de soins primaires et les cliniques communautaires APH. Les réservations en ligne et par téléphone commencent jeudi à 9 heures pour planifier un vaccin contre le COVID-19 ou contre la grippe dans une clinique communautaire de santé publique. Appelez le 705-541-7370 ou le 1-888-440-3730 sans frais. Les lignes téléphoniques seront ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h. Prenez rendez-vous en ligne au https://www.algomapublichealth.com/

« Les deux vaccins sont sûrs et peuvent être administrés au cours du même rendez-vous, ce qui permet à quelqu’un d’accéder plus rapidement aux vaccins qui peuvent vous aider à rester en bonne santé cette saison », a déclaré Nicholas Minardi, responsable des vaccinations de l’APH.

Ces vaccins peuvent aider les individus à éviter de s’absenter du travail, de l’école ou des activités de loisirs. Les vaccins contre le COVID-19 et contre la grippe sont tous deux sûrs et efficaces pour les personnes de six mois et plus, affirme l’APH.



La vaccination est l’une des défenses les plus solides disponibles pour protéger la communauté contre les maladies graves, a déclaré le Dr John Tuinema, médecin-hygiéniste par intérim de l’APH.

« En vous faisant vacciner à la fois contre la grippe et contre la COVID-19, vous prévenez activement la propagation de maladies potentiellement mortelles et protégez les personnes les plus à risque », a-t-il ajouté.

« J’exhorte tout le monde à donner la priorité à leur santé et au bien-être de notre communauté en se tenant au courant de leurs vaccins. Ensemble, nous pouvons prévenir les maladies graves et sauver des vies.