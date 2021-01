Nous avons sélectionné ces produits de manière indépendante parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Ferme la porte de devant!

Avec le Super Bowl de la NFL dans moins de deux semaines, il est temps de commencer à réfléchir aux plats que votre ménage sera stress manger au quatrième trimestre. Mais ne t’inquiète pas, Goldbelly est là pour aider à éliminer le stress lié au Super Bowl avec leur sélection alléchante de plats gagnants qui peut être expédié dans tout le pays! Ainsi, non seulement vous pouvez économiser un voyage au marché, mais vous pouvez également impressionner votre famille avec des collations gastronomiques et profiter du jeu sans avoir à vous soucier de la cuisine.

Et cette année, nous prenons le bus pour Flavortown en nous livrant à Les nachos emblématiques de Guy Fieri! Offrez-vous une tour incroyablement délicieuse de chips tortilla croustillantes, de cheddar, de haricots noirs, de pico de gallo, de jalapenos, de crème sure, de coriandre et d’oignons marinés. Et bien sûr, assurez-vous de le couvrir de sauce au fromage super fondante Guy’s et de sauce barbecue signature pour couronner le tout!