Obtenez les meilleurs écouteurs antibruit d’Earfun pour 53 $ pendant le week-end du Black Friday

Le Black Friday est peut-être terminé, mais il y a beaucoup de Offres Black Friday encore disponible, y compris offres sur les écouteurs qui sont parfaits pour le stockage de n’importe qui.

Dans le passé, nous avons recommandé AirPro SV d’Earfun et AirPro 2 comme d’excellents choix d’écouteurs antibruit économiques, et ils sont toujours de bonnes valeurs. Mais la nouveauté 2022 peut être le meilleur du trio, avec un couplage Bluetooth multipoint et le dernier système sur puce Qualcomm QCC3046 avec le codec audio aptX pour Android et d’autres appareils qui le prennent en charge.

Avec un prix catalogue de 76 $ (oui, ça fluctue un peu), ils sont maintenant en vente pour 53,19 $ après avoir cliqué sur le coupon instantané de 5 % sur la page du produit. Vous verrez la réduction supplémentaire appliquée à la caisse.

J’ai mis l’Earfun Air S sur notre liste de meilleurs écouteurs sans fil et meilleur casque antibruit comme meilleur choix de valeur. Les bourgeons ont les mêmes haut-parleurs en laine de 10 mm que l’AirPro SV et offrent un son étonnamment impressionnant pour leur prix modeste – la qualité sonore est là avec des bourgeons qui coûtent entre 100 et 150 dollars. Ils fonctionnent également bien comme casque pour passer des appels, avec une bonne réduction du bruit de fond.

Les Earfun Air S ont un indice de résistance à l’eau IPX5, ce qui signifie qu’ils sont résistants aux éclaboussures et peuvent résister à un jet d’eau soutenu. La durée de vie de la batterie est assez moyenne – vous obtenez jusqu’à 6 heures avec la suppression du bruit désactivée et environ 5 heures avec elle (à des niveaux de volume modérés). Ils ont quatre charges supplémentaires dans le boîtier, qui comprend une charge sans fil avec une charge USB-C et une fonction de charge rapide.

La suppression du bruit ne vous épatera pas, mais elle offre une quantité décente d’atténuation du bruit, et vous pouvez mettre à jour le micrologiciel sur les bourgeons via une application compagnon. L’application n’est pas si lisse, mais elle est réparable.

Une fois de plus, Earfun a fourni des écouteurs sans fil véritables au son très respectable et confortables qui ne coûtent pas trop cher.