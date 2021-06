Obtenez les meilleurs coups de pied de la marque pour une réduction de prix sérieuse

— Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Reviewed. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Si vos baskets préférées ont l’air un peu moins résistantes à l’usure ces jours-ci (pas de jugement !), il n’y a pas de meilleur moment pour acheter une nouvelle paire avant l’été. Nordstrom Rack organise en ce moment une vente massive de baskets adidas sur les modèles pour femmes, hommes et enfants, ce qui signifie qu’il est officiellement temps de dire adieu à vos anciennes chaussures et de faire de la place pour une nouvelle paire confortable et confortable.

Obtenez des conseils d’achat d’experts livrés sur votre téléphone. Inscrivez-vous aux alertes par SMS des nerds de la recherche d’offres sur Reviewed.

Pour un excellent choix unisexe, ces baskets adidas Continental 80 sont disponibles dans un coloris métallisé blanc/argent frais à 43% de réduction, réduisant le prix de 80 $ à 44,97 $. Ces coups de pied de retour canalisent le même cool sans effort des légendaires Stan Smiths d’adidas, que nous avons aimé pour la polyvalence sans effort que leur profil blanc uni offre, mais avec un prix plus abordable.

Les acheteurs ont attribué aux Continental 80 une note de 4,5 étoiles et, bien que les critiques aient noté que ces baskets étaient légèrement plus étroites que les autres modèles adidas, notre rédacteur de style, Kevin Cortez, a trouvé que les Stan Smith s’adaptaient à la taille, bien qu’elles soient légèrement plus confortables. avec les lacets dénoués, les critiques ont félicité ces baskets en solde pour leur confort au quotidien. Vous voudrez cependant noter que les Stan Smith similaires que nous avons essayées n’avaient pas beaucoup de soutien de la voûte plantaire, vous pouvez donc envisager de prendre un insert.

Pour les femmes, plusieurs versions des styles Puremotion sont en vente à plus de 20 % de réduction (avec des économies allant jusqu’à 26 % !), les faisant passer de 65 $ ou 70 $ à seulement 49,97 $ ou 52,97 $. Par exemple, ces baskets Puremotion blanches et épurées, qui présentent une version irisée de l’emblématique triple rayure adidas, coûtent 52,97 $. C’est 24% de réduction sur son prix de vente habituel de 70 $. Ils ont plus de 300 critiques stellaires de la part d’acheteurs satisfaits de Nordstrom Rack, dont l’un n’a pas tari d’éloges : « Je pense que c’est le meilleur [shoe] Je possède. » Avec un design élégant et discret et une couche intérieure cachée de l’amorti Cloudfoam exclusif à la marque pour un confort optimal, vous voudrez porter ces chaussures élégantes à la fois sur de longues courses et pour faire des courses en ville.

Découvrez nos meilleurs choix, mais assurez-vous de magasiner la vente dès que possible – les styles, les tailles et les options de couleurs se vendent rapidement.

Les meilleures offres de baskets adidas sur Nordstrom Rack

Besoin d’aide pour trouver des produits ? Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire. C’est gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les experts en produits de Reviewed couvrent tous vos besoins d’achat. Suivre Avis sur Facebook, Twitter, et Instagram pour les dernières offres, avis et plus encore.

Les prix étaient exacts au moment de la publication de cet article, mais peuvent changer avec le temps.