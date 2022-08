Obtenez les meilleures offres sur les PC pour août 2022

Ils sont plus une partie de niche du monde de la technologie maintenant, mais l’humble PC restera un achat important pour l’ère du travail hybride ainsi que pour les joueurs dédiés, mais vous n’aurez peut-être pas trop à dépenser pour un seul. Que vous souhaitiez une plate-forme de jeu, un tout-en-un ou une tour de PC de bureau traditionnelle, nous avons trouvé les meilleures remises.

Nous avons parcouru les soldes pour vous afin de trouver les meilleures remises et codes de réduction légitimes afin que vous trouviez facilement les meilleures affaires.

Comme ils sont généralement chers au prix fort, les PC bénéficient souvent des remises les plus importantes. Et avec une rotation constante de nouveaux composants, vous pouvez toujours réaliser des économies massives en optant pour du matériel vieux d’un an ou deux, mais souvent encore très puissant.

Nous avons des machines de jeu, des ordinateurs de bureau de base et des PC tout-en-un (AIO). Nous avons également de nombreuses offres intéressantes sur les ordinateurs portables si un PC n’est pas le bon choix. Nous avons également les meilleures offres technologiques globales.

En règle générale, si vous voyez le bon produit dans votre budget, assurez-vous de ne pas le manquer car les prix peuvent changer rapidement ou les stocks sont épuisés.

Où trouver des offres PC

Où vous voulez aller dépend beaucoup de ce que vous recherchez. Si vous souhaitez acheter un ordinateur pré-construit ou simplement quelques accessoires simples, certains des détaillants d’électronique standard sont le meilleur pari :

Si vous cherchez à acheter des composants, vous feriez mieux de regarder ce qui suit (dont certains vendent aussi des PC pré-construits, pour ce que ça vaut):

Amazone a certaines des plus grosses affaires, mais d’autres détaillants proposent également des offres alléchantes, y compris

Currys et

Argos.

Si vous constatez que vous manquez

Meilleures offres PC

Nous avons rassemblé les meilleures offres PC disponibles actuellement. Si vous recherchez des ordinateurs de bureau Apple, nous avons des guides spécifiques sur notre site sœur Macworld pour

Offres iMac et

Offres Mac mini.

Top 10 des offres PC Lenovo IdeaCentre AIO 3i 1 De : Currys Était : 649 £ À présent:

499 £

(150 £ de réduction) Cet élégant PC tout-en-un (AIO) coûte désormais moins de 500 £. Vous obtenez un écran de 23,8 pouces, une webcam intégrée, un processeur Intel Core i5 et un SSD de 512 Go. Apple Mac mini, M1, processeur 8 cœurs/GPU 8 cœurs, 512 Go 2 De : Amazone Était: 899 £ À présent:

814,97 £

(84,03 £ de réduction) Apple iMac M1 3 De : Ordinateurs portables directs Était : 1 249 £ À présent:

1 111,97 €

(137 £ de réduction) Laptops Direct propose un énorme rabais de 137£sur le dernier iMac avec l’impressionnante puce M1 d’Apple, si vous êtes d’accord avec la couleur rose/rouge. Ordinateur de bureau Dell Inspiron 4 De : Dell Était : 369 £ À présent:

319 £

(50 £ de réduction) Si vous avez besoin d’un PC abordable pour la maison ou le petit bureau, ce Dell coûte maintenant un peu plus de 300 £ avec un processeur Intel Pentium Gold et un énorme disque dur de 1 To. Acer Aspire C27 5 De : Currys Était: 799 £ À présent:

599 £

(200 £ de réduction) Ce tout-en-un à grand écran bénéficie d’une réduction décente de 200 £ et est livré avec un processeur Intel Core i3 et un énorme SSD de 1 To. Spécialiste PC Vortex GR 6 De : Currys Était : 699 £ À présent:

629 £

(70 £ de réduction) Cette plate-forme de jeu déjà abordable du respectable PC Specialist a 70 £ de réduction. La machine embarque un Core i3, une carte graphique Nvidia GTX 1650 et deux disques durs. Acer prédateur Orion 3000 sept De : Acer Était : 1 599 £ À présent:

1 399 £

(200 £ de réduction) Ce PC de jeu de la célèbre gamme Predator d’Acer bénéficie d’une remise importante et est livré avec un Core i7, un SSD de 1 To et une carte graphique Nvidia RTX 3060 Ti. Dell Inspiron 24 8 De : Dell Était : 749 £ À présent:

639 £

(110 £ de réduction) Ce tout-en-un abordable mais puissant fera un excellent PC familial avec son processeur AMD Ryzen 5, son SSD de 512 Go et sa webcam contextuelle. Alienware Aurora R14 9 De : Dell Était: 1 979 £ À présent:

1 779 £

(200 £ de réduction) Il y a une grosse économie sur ce puissant PC de jeu de la gamme Alienware de Dell. Il possède un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070. Lenovo Think Station P350 dix De : Ordinateurs portables directs Était : 1 238 £ À présent:

579 £

(£659 de réduction) Il y a une énorme économie sur cette machine compacte mais puissante de Lenovo, qui est livrée avec un processeur Core i5, 16 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Il bénéficie également d’une garantie de 3 ans. Assurez-vous d’utiliser le code ‘SUMMER70’ pour bénéficier de la réduction complète.

Offres PC 2022 : ce qu’il faut rechercher

Plus qu’avec la plupart des choses, il vaut la peine de s’assurer que vous savez combien vaut un composant ou une configuration de PC donné – les détaillants adorent annoncer des réductions qui ne sont pas aussi bonnes qu’elles le paraissent, en citant le RRP initial plutôt que le plus récent d’un produit. le prix. Prévoyez les composants que vous voulez – et combien ils coûtent normalement – ​​et vous pouvez vous assurer de ne pas vous faire berner par des « remises » douteuses.

Les remises les plus importantes concernent les ordinateurs de bureau pré-construits et les ordinateurs tout-en-un (pensez aux iMac, où l’ordinateur et l’écran sont intégrés dans la même unité). Si vous souhaitez créer le vôtre ou mettre à niveau votre configuration existante, gardez un œil sur les sites de composants.

Offres PC pour étudiants

Une autre excellente ressource pour vous aider à décrocher des offres est la page Student Beans de Tech Advisor. La

La section Tech et Mobile peut vous aider à économiser jusqu’à 25 % sur de grandes marques telles qu’Apple, Asus, HP, Lenovo, Logitech et bien d’autres. Voir

toutes les offres pour les étudiants en technologie ici.