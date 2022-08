Obtenez les essentiels indispensables d’Aukey pour la rentrée scolaire à 30% de réduction

L’école est presque là, et chaque élève aura besoin d’équipement essentiel pour rendre sa prochaine année scolaire aussi fluide que possible. Bien qu’il existe de nombreux autres détaillants proposant des ventes de retour à l’école, celui d’Aukey est l’un des meilleurs en raison de son prix abordable dès le départ. En ce moment à travers 4 aoûttous les acheteurs peuvent obtenir y compris les ordinateurs portables, les écouteurs et les webcams.

Besoin d’écouteurs au lieu d’un casque pour vous entraîner ? Ces Aukey EP-T32 ne coûtent que 35 $ (économisez 15 $). Quand il est temps de recharger tout votre équipement, vous pouvez obtenir cet Aukey à 19 $ . L’utilisation de la technologie de détection dynamique peut fournir 30 watts de pleine puissance en 18 watts lorsque les deux ports sont utilisés ensemble.

Lorsque vous devez lancer Zoom pour vos cours, vous pouvez utiliser cet Aukey pour 28 $ (économisez 12 $). Bien que vous n’obteniez pas 60 FPS avec cette webcam, vous obtiendrez 30 FPS, ce qui est assez bon pour vous faire bien paraître dans des pièces faiblement éclairées et garder le focus sur vous jusqu’à cinq mètres de distance. Ce qui est encore mieux, c’est que vous pouvez également obtenir le bureau de vos rêves pour 140 $ (économisez 60 $). Aukey’s a un design ergonomique et supporte 330 livres.

Il y a bien plus d’essentiels scolaires en vente que ce que vous pouvez même imaginer. Il existe des lampes de table RVB, des trackers de fitness et plus encore. Peu importe ce dont vous avez besoin pour l’école, vous le trouverez ici lors de cette vente. Mais cette offre se termine bientôt, alors rendez-vous chez Aukey pour tous vos besoins de rentrée scolaire.

