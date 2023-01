Obtenez les détails des spécifications de votre gamme Juicy Galaxy S23 ici

Ce n’était qu’une question de temps. Un détaillant européen a publié les spécifications complètes de la gamme Galaxy S23, y compris les spécifications du Galaxy S23 Ultra. Nous savons maintenant à peu près tout ce qu’il y a à savoir, à l’exception des prix américains.

Commençons par le Galaxy S23. L’appareil dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces (2340 x 1080) avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, d’un chipset Snapdragon 8 Gen 2 fabriqué par Qualcomm, de 8 Go de RAM, d’un stockage de base de 128 Go, d’un système de caméra arrière triple (50MP principal , ultra large 12MP, téléobjectif 10MP), caméra frontale 12 mégapixels, capteur d’empreintes digitales à ultrasons, Bluetooth 5.3, WiFi 6e, indice IP68, haut-parleurs stéréo, prise en charge de la charge sans fil (10W) et batterie 3900mAh.

Le Galaxy S23 + est essentiellement la même chose, mais avec un écran, un stockage et une batterie plus grands. Il dispose d’un écran de 6,6 pouces avec les mêmes spécifications, d’un stockage de base de 256 Go et d’une batterie de 4700 mAh. Selon les chiffres indiqués, le Galaxy S23 + prend également en charge une charge filaire plus rapide à 45 W par rapport à la charge filaire 25 W du plus petit Galaxy S23.

Ensuite, nous arrivons au grand garçon Galaxy S23 Ultra. Il est montré qu’il dispose d’un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces (3080 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 2, jusqu’à 12 Go de stockage, stockage de base de 256 Go avec prise en charge jusqu’à 1 To, un quad arrière système de caméra mis en évidence par le tout nouveau capteur HP2 de 200 mégapixels (détails ici), un S Pen, tout le reste des autres modèles Galaxy S23, plus une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge rapide jusqu’à 45 W.

Dans l’ensemble, cela ressemble à de belles mises à niveau, en particulier le Galaxy S23 Ultra. Cependant, si je suis tout à fait honnête, j’aimerais voir plus de changements matériels en 2024. Le modèle Ultra est à peu près le même depuis le Galaxy Note 10, donc je me sens un peu prêt pour un rafraîchissement. Cela pourrait être juste moi, cependant. Je dirai que ce look noir mat est certainement sexy.

A quoi pensons-nous ? On en attrape un ?

